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影／台中賓士女「西瓜切」一轉騎上行人庇護島 警分局：本月已兩起

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子在7日駕駛賓士休旅車時，行經北區進化北路、大德街欲左轉，但左轉時疑未注意到庇護島的水泥塊，車頭撞上庇護島，幸未造成人員傷亡，該處庇護島甫完工，不過地面的斑馬線，工程單位尚未重新繪製，導致庇護島是立在斑馬線的正中央，分局表示，庇護島在轄內本月已發生兩起類似車禍，建議用路人需多留意。

台中市張姓女子（57歲）在7日下午2時許，開車行經北區進化北路、大德街時，疑未注意路口新設置的行人庇護島，自行撞上該設施，所幸僅車輛受損，無人受傷。

第二警分局指出，發現該路段庇護島剛施工完成不久，但該庇護島得警示標誌係單向顯示，讓另一行駛方向之車輛，未能獲得警示，加上地面標線工程單位尚未繪製完成，駕駛人若不留意，再加上有「切西瓜（提早轉向）」等駕駛習慣，就容易造成撞上庇護島的車禍。

二分局表示，本月以來，除了進化北路、大德街的自撞事故外，另外一起是發生在進化北路與永興街，都是類似狀況，已向市府交通局反映，另外也提醒駕駛人行經施工中的庇護島路段時，需多注意。

台中市張姓女子在7日駕駛賓士休旅車行經北區時，自撞庇護島。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子在7日駕駛賓士休旅車行經北區時，自撞庇護島。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子在7日駕駛賓士休旅車行經北區時，自撞庇護島。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子在7日駕駛賓士休旅車行經北區時，自撞庇護島。記者陳宏睿／翻攝

台中市 車禍

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