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網貼遺失600萬拾獲者贈2輛保時捷和20萬紅包 警疑賣車噱頭
高市一名男網友在社群貼「緊急通知」，指昨晚6時許在苓雅區五塊厝捷運站附近遺失一只黑色行李袋，內裝600萬新台幣，如拾獲者原封歸還，將贈送2輛保時捷和20萬紅包，並附上保時捷照片；警方懷疑是賣車噱頭，正通知當事人查證中。
網路社群Threads一名網友今貼出一則貼文，開端即指「緊急通知，麻煩撿到的好心人私訊」，貼文並附上照片，照片中提及，緊急求助，昨晚6時許在苓雅區五塊厝捷運站附近，遺失一個黑色行李袋，裡頭放600萬元整的新台幣，若該時段路過或拾獲行李袋中，拜託請原封不動歸還。
原PO並指，拾獲者全數歸還現金將以2017Macan和2022Spyder兩輛保時捷免費過戶作為酬謝，再另外加碼附上20萬元現金紅包；並強調，自己有一份錢也在裡面，希望拾獲者不要獨吞那筆錢。
苓雅警分局指出，目前未接獲相關遺失鉅款的報案，懷疑可能是賣車行銷廣告噱頭，將連繫原PO了解原委。
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