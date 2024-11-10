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機車停卓蘭電廠放水口...57歲男失聯 警消動員搜尋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣卓蘭鎮57歲鄧姓男子昨晚失聯，機車停在卓蘭發電廠尾水排放口附近，家屬報案鄧男疑到對岸後走失，警消漏夜及今天一早在岸邊及河面搜尋，至目前沒有發現鄧男蹤影。

苗栗縣政府消防局昨天晚上接獲通報，家屬報案卓蘭發電廠尾水排放，鄧男到對岸後失聯，調派卓蘭分隊1車2人，會同大湖警察分局卓蘭分駐所，及守望相助隊，沿著放水口附近河岸兩側岸邊搜尋，在靠近放水口附近發現鄧男機車，鄧男則失去蹤影。

消防局卓蘭、大湖分隊今天一早7點10分出動2車5人、1艘橡皮艇，及1架無人機，會同家屬到卓蘭發電廠放水口至大安溪歸安橋附近，可疑水域持續搜尋，至目前尚未發現。

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57歲鄧姓男子機車停在苗栗縣卓蘭發電廠尾水排放口附近失聯，警消動員搜尋。圖／民眾提供
57歲鄧姓男子機車停在苗栗縣卓蘭發電廠尾水排放口附近失聯，警消動員搜尋。圖／民眾提供
57歲鄧姓男子機車停在苗栗縣卓蘭發電廠尾水排放口附近失聯，警消動員搜尋。圖／民眾提供
57歲鄧姓男子機車停在苗栗縣卓蘭發電廠尾水排放口附近失聯，警消動員搜尋。圖／民眾提供
57歲鄧姓男子機車停在苗栗縣卓蘭發電廠尾水排放口附近失聯，警消動員搜尋。圖／民眾提供
57歲鄧姓男子機車停在苗栗縣卓蘭發電廠尾水排放口附近失聯，警消動員搜尋。圖／民眾提供

失聯 苗栗縣 警察

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