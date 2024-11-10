影／又見拒檢衝撞！27歲男開車用手機拒檢逃 土城警截獲破窗拉下車
新北市土城警方昨晚巡邏時，發現27歲陳男邊開車邊用手機且未繫安全帶，警方上前攔查時陳男不但拒檢還開車衝撞警員，所竟警員及時跳開未受傷。警方隨即展開攔截圍捕，今天凌晨12時許攔下陳男車輛並破窗將他逮捕，詢後依妨害公務罪嫌送辦。
據了解，土城分局金城派出所警員昨晚9時許巡邏行經土城區明德路時，發現1名駕駛開車手持手機且未繫安全帶，警員立即上前攔查，當警員要求27歲陳姓駕駛下車受檢時，陳男竟突然加速逃逸還朝警員衝撞，警員立即跳開所幸並未受傷。
警方隨即通報攔截圍捕，金城所所長吳承勳率警員調閱監視器追緝，今天凌晨12時許在永豐路一處巷內發現陳男駕駛之車輛，立即用警車擋住陳男車頭並喝令陳男下車，不料陳男再度猛踩油門意圖衝撞警員。警員立即破窗將陳男拉下車逮捕，詢後依妨害公務罪移送法辦，並針對陳男危險駕駛、開車用手機及未繫安全帶等3件違規依法開罰，最高可處4萬1千元罰單。
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