台鐵列車「電車線掉落」車窗破裂急停駛 旅客還原過程

台鐵今凌晨0時許傳出事故，一輛樹林至花蓮的台鐵256次太魯閣號列車行經漢本路段時，疑似遭到不明物體撞擊，導致車輛多處破破損，引發邊坡告警作動，列車緊急停駛，全車旅客一度被請下車，直到凌晨1時許才等到其他列車接駁。

臉書粉專「合鐵事故通報平台」今凌晨0時許表示，因漢本路段邊坡告警作動，256次列車已取消，旅客由其他列車接駁，請留意站車人員引導。

一名當時在列車上的姚姓乘客表示，大約在晚間11時45分，列車行駛至漢本北邊時，行駛中突然聽到敲擊車身的聲音，然後列車開始減速、停車，他們走到旁邊車廂才發現，六車被外物敲破了，列車長也開始廣播，大約過了半小時，就開始疏散到漢本站，約凌晨1時20分，554次列車接駁車抵達。

台鐵說明，昨（9日）晚間11時54分接獲，觀音隧道南口至漢本站北端OS區間（K34 +750）約250公尺，於256次（太魯閣自強號）通過時電車線掉落，車上旅客約100人由554次莒光號接駁至花蓮站。

台鐵表示，經搶修單位連夜搶修，事故列車由花蓮機務段派救援柴電機車於清晨5時29分牽引回花蓮，東正線持續搶修中，預計今天下午1時前完成搶修。