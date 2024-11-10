駕駛未繫安全帶又用手機拒攔衝撞 警員跳開未受傷
新北市土城警分局員警今晚10時許在土城區明德路的巷口，發現一輛汽車的駕駛使用手機且未繫安全帶；上前盤查時，駕駛拒檢並加速逃逸，差點衝撞員警，幸虧員警及時跳開未受傷。
土城警分局深夜表示，員警深夜巡邏行經土城區明德路一段240巷口時，發現一輛汽車的男性駕駛，不但未繫安全帶，且駕車時使用手機，違反交通法規。
員警因此實施攔查，並要開違規告發單；但過程中，駕駛不但未下車配合攔查，且加速逃逸。車輛衝撞時，員警幸好即時跳開，並未受傷。
由於日前土城清水派出所發生已故所長劉宗鑫因攔查殉職，事件引起重視。警方說，經查今晚這起事件與盤查依托咪酯的「喪屍煙彈」毒品無關，對於違規逃逸車輛，將依據車號逕行舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言