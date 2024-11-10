駕駛未繫安全帶又用手機拒攔衝撞 警員跳開未受傷

新北市土城警分局員警今晚10時許在土城區明德路的巷口，發現一輛汽車的駕駛使用手機且未繫安全帶；上前盤查時，駕駛拒檢並加速逃逸，差點衝撞員警，幸虧員警及時跳開未受傷。

土城警分局深夜表示，員警深夜巡邏行經土城區明德路一段240巷口時，發現一輛汽車的男性駕駛，不但未繫安全帶，且駕車時使用手機，違反交通法規。

員警因此實施攔查，並要開違規告發單；但過程中，駕駛不但未下車配合攔查，且加速逃逸。車輛衝撞時，員警幸好即時跳開，並未受傷。

由於日前土城清水派出所發生已故所長劉宗鑫因攔查殉職，事件引起重視。警方說，經查今晚這起事件與盤查依托咪酯的「喪屍煙彈」毒品無關，對於違規逃逸車輛，將依據車號逕行舉發。