電器短路釀火災燒死樓上3人 婦被訴

桃園市大園區中山北路透天厝的二樓大年初二下午發生火警，原來是二樓丘婦煮食不慎引發電線走火，燒死3樓女住客及來訪的1對男女共3名移工，丘婦遭檢方依過失致死罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

丘姓婦人去年在租屋處使用電暖爐電線短路，房東特別裝高功率插座，今年農曆年間，丘使用電磁爐仍插入老舊插座，再次引發電器火警，火苗竄燒、爆炸，造成樓上女房客、來訪朋友共3移工死亡，桃園地檢署近日依過失致死等罪起訴丘婦。

起訴書指出，71歲的丘婦是新住民，20年前嫁給榮民來台，經濟狀況不佳，長年租住在桃園大園三層樓透天厝的2樓，去年她使用高功率電暖爐引發電線短路，林姓房東事後增設高功率電器專用的電路插頭。

今年2月農曆年間，丘婦準備煮晚餐，當她將高功率電磁爐的插頭，未使用房東加裝的高功率電器專用插座，反而依習慣插在老舊電路插座，再度發生電線短路走火，火苗沿著管線向上竄燒，火勢一發不可收拾。

消防局獲報到場撲滅火勢後，清查發現三樓同為印尼籍的女住戶ESTIKO RAHAYU吸入高溫濃煙，引發一氧化碳中毒及燒灼傷當場死亡，到訪的同鄉情侶友人LIAN AGUS WIDODO、SURATI，也因一氧化碳中毒送醫不治。

消防局調查，這起火警造成三人死亡，丘婦居住的二樓浴廁、廚房、房間、走道及客廳多處燒毀，三樓的房間、客廳物品、牆壁及天花板也有不等程度燒損。

檢方調查，丘婦的過失行為，燒毀住宅、建築物並致人於死，觸犯刑法失火燒毀住宅、建築物等以外之物及過失致死罪。