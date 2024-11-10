高雄男童疑虐死 社工訪視遭疑未到位

高雄檢警約談不幸遭虐死的男童李姓生父，檢方認定李見同居人吳女虐童卻無作為，列被告，並命其以5萬元交保。記者石秀華/攝影

高雄1歲5個月大吳姓男童日前因顱骨骨折等重傷送醫不治，檢警複驗發現男童新舊傷痕交疊，確認為兒虐案，將父母都列被告，母親收押。因社會局去年12月和今年3月兩度接獲家暴通報都未成案，專家質疑社工訪視未到位，以致錯失黃金救援時間，希望檢討，避免兒虐案件一再發生。

社會局解釋，社福中心收案後馬上提供急難救助且列冊中低收入戶，3次提供育兒指導並安排銜接公托，但吳女選擇自行照顧。去年7月至今年10月底共訪視17次、電訪12次，符合衛福部規定，本案後續將列入教材，亦提升傷痕判斷聯合醫療專業敏感度，也會主動提出獨立告訴，確保兒童權益。

吳童11月6日下午因眼神呆滯、呼吸急促送醫後不治，死因為顱骨骨折、顏面多處挫傷，檢警懷疑遭生母重摔、施虐，複驗時也發現男童全身有新舊傷痕，列為兒虐案，吳女依傷害致死罪嫌收押禁見，生父李男因見同居人打小孩未制止或通報，改列被告，以5萬元交保。

先前男童阿嬤懷疑孫子遭虐，去年12月及今年3月通報家暴，但社工首次訪視，依生母所述認為男童臉上瘀青是撞到嬰兒床護欄，為照顧疏忽；第2次訪視因未見男童傷勢，且通報人無證據，也未成案，不料近日男童竟送命。

「接獲兒虐疑似個案，不能光訪視而無作為」，專家指吳姓男童一案，阿嬤兩度通報家暴，案發後檢方複驗也發現新舊傷痕交疊，社工應交代為何第1次相信吳女片面之詞？第2次又以查無遭虐結案，「社會局長達8個月期間，除了訪視還有何作為」？

「家暴案因證據不足就結案，不代表沒有潛在風險」，議員李雅慧認為，家暴防制社工獲報後，應對案家加長後續觀察期，尤其對家庭背景複雜的個案更要提高警覺性，社福社工訪視時則需有更高的敏銳度。此外台灣社工服務比偏高，易壓縮單一個案處理量能，政府應正視並檢討社工人力配置，避免流於社會安全網破口。