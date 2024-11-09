快訊

疑幻聽…北捷車廂持美工刀劃傷高中生 逞凶女遭檢方聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

上班時間未見蹤影…高雄女監科長傳家中身亡 家屬獲悉才知發生憾事

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄女監一名張姓女科長7日上午8時30分未上班、也沒接電話，同事去店家中知會，家屬進房查看，驚見張女發生憾事已死亡；高雄女監表示，張工作認真、責任心重，對於張身亡表達哀痛，將協助家屬處理後事。

高雄女監指出，張姓女科長本應於7日上午8時30分許上班，但時間到了，同事未見其蹤影，張也未請假，打手機沒人接聽，於是於9時40分許去電張的家中詢問，家人獲悉後，打開房門查看，發現張發生憾事已死亡。

高雄女監表示，張姓女科長平時工作認真，責任感重，日前曾表達工作量大，女監正著手調整相關工作，未料卻發生悲劇。女監副典獄長蔡惠娟於下午3時許和同事趕往張女家中慰問，並表達沉痛哀悼之意，將持續協助照護遺眷與治喪事宜。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄女監外觀。記者石秀華／攝影
高雄女監外觀。記者石秀華／攝影

同事 家人

延伸閱讀

好諷刺！勞部公務員疑遭職場霸凌身亡 勞部：10天內公布真相

勞動部人員死亡疑遭霸凌 李彥秀點名何佩珊：講清楚

勞動部公務員疑職場霸凌亡 傳長官不准蓋白布、藉口「通靈」下封口令

彰化貓羅溪堤防1男「睡車內」多天 民眾驚覺不對勁急報警

相關新聞

北投鐵皮加蓋2樓深夜竄火 消防隊動員11車、44人急滅火

台北市北投區大度路三段296巷一棟民宅鐵皮加蓋2樓，今天晚上7點47分發生火警，消防隊獲報，動員11車、44人打火，原本...

7歲女童被秋田狗狂咬渾身是血 家屬控鄰居「不聞不問」怒提告

雲林縣二崙鄉7歲女童「小珍」（化名）今年8月間遭鄰居飼養的一隻大型秋田狗狂咬遍體鱗傷，頭、鼻、背多處撕裂傷渾身是血，家人...

騎士疑搶快…高屏大橋6機車「連環撞」 釀4人受傷送醫

往返高雄和屏東的高屏大橋今晚5時51分許發生車禍，機車騎士疑未保持安全車距搶快，造成6輛機車連環撞，機車堆疊，導致4人受...

風電船今晚抵野柳擱淺處前置作業 擱淺貨輪明晚抽油解危機

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今仍因海象不佳無法抽油，船上290噸油料成海洋汙染未爆彈。具備動態定...

上班時間未見蹤影…高雄女監科長傳家中身亡 家屬獲悉才知發生憾事

高雄女監一名張姓女科長7日上午8時30分未上班、也沒接電話，同事去店家中知會，家屬進房查看，驚見張女發生憾事已死亡；高雄...

高雄傳死亡車禍…聯結車撞直行機車 騎士大腿疑遭輾送醫不治

高雄市小港區1處貨運場前今天發生車禍，陳姓男子騎機車與聯結車擦撞，陳男疑遭聯結車壓過，大腿開放性骨折，送醫後，疑失血過多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。