聽新聞
0:00 / 0:00
上班時間未見蹤影…高雄女監科長傳家中身亡 家屬獲悉才知發生憾事
高雄女監一名張姓女科長7日上午8時30分未上班、也沒接電話，同事去店家中知會，家屬進房查看，驚見張女發生憾事已死亡；高雄女監表示，張工作認真、責任心重，對於張身亡表達哀痛，將協助家屬處理後事。
高雄女監指出，張姓女科長本應於7日上午8時30分許上班，但時間到了，同事未見其蹤影，張也未請假，打手機沒人接聽，於是於9時40分許去電張的家中詢問，家人獲悉後，打開房門查看，發現張發生憾事已死亡。
高雄女監表示，張姓女科長平時工作認真，責任感重，日前曾表達工作量大，女監正著手調整相關工作，未料卻發生悲劇。女監副典獄長蔡惠娟於下午3時許和同事趕往張女家中慰問，並表達沉痛哀悼之意，將持續協助照護遺眷與治喪事宜。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言