上班時間未見蹤影…高雄女監科長傳家中身亡 家屬獲悉才知發生憾事

高雄女監一名張姓女科長7日上午8時30分未上班、也沒接電話，同事去店家中知會，家屬進房查看，驚見張女發生憾事已死亡；高雄女監表示，張工作認真、責任心重，對於張身亡表達哀痛，將協助家屬處理後事。

高雄女監指出，張姓女科長本應於7日上午8時30分許上班，但時間到了，同事未見其蹤影，張也未請假，打手機沒人接聽，於是於9時40分許去電張的家中詢問，家人獲悉後，打開房門查看，發現張發生憾事已死亡。

高雄女監表示，張姓女科長平時工作認真，責任感重，日前曾表達工作量大，女監正著手調整相關工作，未料卻發生悲劇。女監副典獄長蔡惠娟於下午3時許和同事趕往張女家中慰問，並表達沉痛哀悼之意，將持續協助照護遺眷與治喪事宜。

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