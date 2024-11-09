風電船今晚抵野柳擱淺處前置作業 擱淺貨輪明晚抽油解危機

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今仍因海象不佳無法抽油，船上290噸油料成海洋汙染未爆彈。具備動態定位系統風電船「東方建設者」今晚到達擱淺現場，進行前置作業，如明天海象許可及作業順利，明晚可以開始抽油，約3到5天可抽完。

航港局指出，今天上午先有兩艘小船到野柳擱淺貨輪旁進行相關位置、方位及深淺角度等探測，完成後「東方建設者（Orient Constructor）」今天晚6點從基隆港出發到達野柳，展開相關前置作業，因可承受4級浪，明天估計海象相對穩定，應可展開實際抽油作業。

航港局表示，目前貨輪船身穩定並無斷船破裂之虞，因是負重船甲板堅定可承受較大負重。東方建設者號有吊臂和工作平台，緊靠貨輪後，可將工作人員和機具送到貨輪上，計畫在貨輪上放置6個油櫃，先將油抽到油櫃內，再以吊桿吊到東方建設者號，浪況穩定時再送走。

航港局北航中心主任何文智指出，如果明天海象許可，明天前置作業順利，計畫明晚可開始抽油，先在最短的時間內將247噸重油抽完，早日解海洋生態汙染的危機。