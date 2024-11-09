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7歲女童被秋田狗狂咬渾身是血 家屬控鄰居「不聞不問」怒提告

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣二崙鄉7歲女童「小珍」（化名）今年8月間遭鄰居飼養的一隻大型秋田狗狂咬遍體鱗傷，頭、鼻、背多處撕裂傷渾身是血，家人發現趕緊送醫，女童驚嚇心身受創，出現掉髮、惡夢、情緒不穩等心理創傷，狗主原有意賠償和解，但後來又「不聞不問」，動保單位又未予處理，家屬不忍決定提告

今年8月26日女童跟隨阿公到田裡工作，阿公整理田裡的花木，女童即跑到鄰居找玩伴，不料卻遭鄰居的狗攻擊，女童家屬說，那時女童走進鄰居家庭院，這隻體型碩大的秋田狗即對女童狂吠，並用力掙脫狗繩撲向女童，造成女童頭、鼻、背多處被咬傷，全身傷傷痕累累，女童大聲哭喊，阿公趕緊過去才發現孫女被狗咬得全身都是血，趕緊送醫。

女童媽媽今天控訴，鄰居在事發後不聞不問，連聲道歉都沒有，只在事情發生當時曾到急診來看，並說會負責，但迄今卻不聞不問。女童阿公更氣憤指出，鄰居說「是你家小孩要跑來給我家的狗咬的，這隻狗從來不會咬我們自家的小孩」，實讓人無法接受。

女童家人說，被狗咬後，女童因過度驚嚇心理受創，目前每周得看心理醫生，晚上睡覺會磨牙、作惡夢、上課容易分心，他們原本只要對方一個道歉，希望飼主可以重視安全問題，但後來鄰居不聞不問，所以通報動保處，但仍未獲合理回應，只說會規勸不會罰飼主，所以才決定提告。

飼主今天沒有回應，但從事發後飼主與女童母親的LINE對話，飼主也表明負責態度，並也為狗咬傷孩子感到難過，事後也曾要把狗送人，但沒能送成，至於女童家人有意提告，未來也只能交由司法來決定，飼主家人也幾次在文字中祝福孩子早日康復。

雲林縣重植物防疫所課長杜弦逸指出，事發接獲通報有派員稽查，但女童係在飼主住家庭院遭狗攻擊，並非公共區域，且狗當時也圈有狗繩，致無法以動保法截處，只能給予勸導加強安全防護。

7歲女童被鄰居的秋田狗咬得渾身是傷，且驚嚇過度，身心受創，家屬不捨決定對飼主提告。記者蔡維斌／翻攝
7歲女童被鄰居的秋田狗咬得渾身是傷，且驚嚇過度，身心受創，家屬不捨決定對飼主提告。記者蔡維斌／翻攝
7歲女童被鄰居的秋田狗咬得渾身是傷，且驚嚇過度，身心受創，家屬不捨決定對飼主提告。記者蔡維斌／翻攝
7歲女童被鄰居的秋田狗咬得渾身是傷，且驚嚇過度，身心受創，家屬不捨決定對飼主提告。記者蔡維斌／翻攝

動保法 家人 提告 鄰居

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