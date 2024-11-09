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台中大執法…占用逢甲夜市「薄荷牙膏人行道」 最高開罰1200元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中知名的「逢甲夜市」畫設標線型人行道，有「薄荷牙膏人行道」之稱，獲民眾與觀光客好評。交通局長葉昭甫說，近期發現商圈人行道遭占用，聯手警方，列為首波大執法，違者最高罰1200元，提醒民眾注意。

葉昭甫說，近來受民眾與觀光客矚目的標線型人行道，以西屯區逢甲商圈福星路（逢甲路至福星北路），除保留四線車道、路側停車空間，規畫出總長700公尺、寬1.5公尺綠色標線型行人道，今年4月完工以來，交通事故比去年同期減少。綠色人行道更被網友稱為「薄荷牙膏」人行道，夏日行走其上有「清涼感」。

葉昭甫指出，近期發現，標線型人行道遭車輛占用，交通局與警方大執法，加強取締，提醒駕駛人不要圖一時方便，荷包失血，得不償失。

交通局表示，市府近年來設置許多標線型人行道，但仍有車輛違規占用，交通局與警察局以行人眾多、通行頻繁等商圈列為優先重點執法違停區域，捍衛行人用路安全；提醒民眾，汽機車違停標線型人行道，依道路交通管理處罰條例最高處1200元。

台中逢甲夜市「薄荷牙膏人行道」遭占用，警方展開大執法。圖／中市府提供
台中逢甲夜市「薄荷牙膏人行道」遭占用，警方展開大執法。圖／中市府提供
台中逢甲夜市「薄荷牙膏人行道」遭占用，警方展開大執法。圖／中市府提供
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人行道 大執法 行人 逢甲夜市

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