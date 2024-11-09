台中大執法…占用逢甲夜市「薄荷牙膏人行道」 最高開罰1200元

台中知名的「逢甲夜市」畫設標線型人行道，有「薄荷牙膏人行道」之稱，獲民眾與觀光客好評。交通局長葉昭甫說，近期發現商圈人行道遭占用，聯手警方，列為首波大執法，違者最高罰1200元，提醒民眾注意。

葉昭甫說，近來受民眾與觀光客矚目的標線型人行道，以西屯區逢甲商圈福星路（逢甲路至福星北路），除保留四線車道、路側停車空間，規畫出總長700公尺、寬1.5公尺綠色標線型行人道，今年4月完工以來，交通事故比去年同期減少。綠色人行道更被網友稱為「薄荷牙膏」人行道，夏日行走其上有「清涼感」。

葉昭甫指出，近期發現，標線型人行道遭車輛占用，交通局與警方大執法，加強取締，提醒駕駛人不要圖一時方便，荷包失血，得不償失。