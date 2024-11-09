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凱米颱風襲台…嘉義男臉書貼「鱷魚出沒社區」 遭檢起訴吃上官司
7月底凱米颱風重創嘉南縣市，嘉義縣許姓男子趁凱米來襲，在網路截取國外鱷魚出沒社區畫面，貼個人臉書，因不實訊息遭檢舉至警政署長信箱，嘉檢偵結，許男否認犯行，依違反災害防救法起訴。
檢方說，災害防救治第53條散播有關災害謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。
起訴書說，55歲許男7月24日強颱凱米侵台，在住家以手機上網，下載1隻鱷魚出沒不明社區照片，登入個人臉書，發文「剛要出門巡視一塊農地，結果在村子路口遇到這個傢伙，被嚇了一跳」並發布下載的鱷魚圖片。
許男設定位置在嘉縣六腳鄉住所，貼文提及雲林北港，這則分享貼文設定對不特定人士公開，使一般大眾認定六腳鄉或隔鄰雲林縣北港鎮，因颱風水患造成鱷魚出沒等不實情節。
民眾截圖傳送到警政署長電子信箱檢舉，許男散播災害謠言及不實訊息，損害公眾，案經雲林縣北港警分局函送至嘉義地檢署偵辦。
檢方說，許男否認犯行，辯稱不認為影響災害防救法；但許男臉書逾2千名網友追蹤，發生地點不是台灣，當時若消防或警方因附圖貼文大舉出動獵捕鱷魚，撲空後才發現不實訊息，耗費成本即為公眾重大損害，因此依法起訴。
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