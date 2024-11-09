聽新聞
0:00 / 0:00
高雄女遭男友持瓦斯罐敲傷頭 報警反被查出是通緝犯遭逮
許姓女子和黃姓男友今天上午10時23分許在高市三民區建興路租屋處起口角，黃怒持卡式瓦斯罐敲擊許女頭部，許負傷逃離現場，到超商打電話報警；警網趕抵，協助許女就醫，核對身分時，意外查出許2天前因詐欺案被通緝。
三民二警分局民族派出所今天上午10時23分許接獲勤指中心轉報，指一名女子在三民區建興路的超商，女方報案指「遭男友毆打頭部，需警方協助」，於是通報線上警網前往處理。
警方到場後，見40歲許姓女子頭部有傷勢，許女告知警方稍早前和41歲黃姓男友在租屋處討論事情，黃卻突然暴怒，後持卡式罐裝瓦斯罐敲擊她的頭部，她因害怕逃離租屋處，步行至超商後向警方求助。
警方見許女頭部流血，先協助將她送醫治療，經醫院包紮後，核對許女身分製作筆錄時，意外發現許女因涉及詐欺案未出庭，7日被橋頭地院發布通緝，受害者秒變通緝犯，警方將許依法解送歸案。
另許女遭黃男毆打部分，因許堅持提傷害告訴，警方依規定受理傷害案，並依職權通報家暴案件。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言