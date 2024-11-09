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高雄女遭男友持瓦斯罐敲傷頭 報警反被查出是通緝犯遭逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

許姓女子和黃姓男友今天上午10時23分許在高市三民區建興路租屋處起口角，黃怒持卡式瓦斯罐敲擊許女頭部，許負傷逃離現場，到超商打電話報警；警網趕抵，協助許女就醫，核對身分時，意外查出許2天前因詐欺案被通緝

三民二警分局民族派出所今天上午10時23分許接獲勤指中心轉報，指一名女子在三民區建興路的超商，女方報案指「遭男友毆打頭部，需警方協助」，於是通報線上警網前往處理。

警方到場後，見40歲許姓女子頭部有傷勢，許女告知警方稍早前和41歲黃姓男友在租屋處討論事情，黃卻突然暴怒，後持卡式罐裝瓦斯罐敲擊她的頭部，她因害怕逃離租屋處，步行至超商後向警方求助。

警方見許女頭部流血，先協助將她送醫治療，經醫院包紮後，核對許女身分製作筆錄時，意外發現許女因涉及詐欺案未出庭，7日被橋頭地院發布通緝，受害者秒變通緝犯，警方將許依法解送歸案。

另許女遭黃男毆打部分，因許堅持提傷害告訴，警方依規定受理傷害案，並依職權通報家暴案件。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

許姓女子和黃姓男友今天上午10時23分許在高市三民區建興路租屋處爭吵，被黃持瓦斯罐敲頭，負傷逃到超商報警；警網趕抵，協助就醫，意外查出許是詐欺通緝犯。記者石秀華／翻攝
許姓女子和黃姓男友今天上午10時23分許在高市三民區建興路租屋處爭吵，被黃持瓦斯罐敲頭，負傷逃到超商報警；警網趕抵，協助就醫，意外查出許是詐欺通緝犯。記者石秀華／翻攝
許姓女子和黃姓男友今天上午10時23分許在高市三民區建興路租屋處爭吵，被黃持瓦斯罐敲頭，負傷逃離租屋處（紅圈處）至超商報警；警網趕抵，協助就醫，意外查出許是詐欺通緝犯。記者石秀華／翻攝
許姓女子和黃姓男友今天上午10時23分許在高市三民區建興路租屋處爭吵，被黃持瓦斯罐敲頭，負傷逃離租屋處（紅圈處）至超商報警；警網趕抵，協助就醫，意外查出許是詐欺通緝犯。記者石秀華／翻攝

男友 超商 通緝

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