苗栗男代駕保時捷路口追尾 車主暴怒當街直接開扁
苗栗市自治路段前天一早發生一起交通事故引發鬥毆糾紛案件，劉姓男子代駕保時捷豪車不慎追撞前方路口停等燈號轎車，車主林姓男子不滿劉男技術差引發口角，隨後變成鬥毆；警方今天表示，全案已通知相關涉嫌人到案，訊後將依妨害秩序罪及傷害罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。
警方指出，7日上午7點左右，自治路縣府後門路口發生鬥毆糾紛，巡邏員警獲報後抵達時，發現部分參與鬥毆的對象已離去，僅發生事故的劉男、林男及另一名彭姓女駕駛在現場。
初步調查，事發原因是劉姓代駕（26歲）不慎追撞由彭女（51歲）駕駛的轎車，林姓男車主（24歲）因不滿劉男代駕的駕車方式且發生追撞事故，因而發生口角。林男是台中人，到苗栗找朋友，喝完酒要回台中，事故當下他打電話給友人，4位友人到場關心，隨後林男及4位友人涉嫌動手打了代駕，造成劉男身體多處擦挫傷。
警方陸續通知相關涉嫌人到案，並呼籲民眾遇有紛爭應尋求正當管道協調解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴正執法從重究辦。
保時捷車主暴力行徑令人不敢苟同，消息傳出附近店家說因為是中午11點才開門，所以一大早的打架事件並不知情。不過，有人直言現在開車上路遇上豪車要閃遠一點，就連做代駕的也要想想代駕豪車的風險了。
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