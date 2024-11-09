精神疾病患者難從外觀判斷 雙北捷運公司只能強化警戒

北捷傳出自稱有幻聽犯嫌隨機傷人案件，各大捷運公司都有提供身心障礙引導服務，但精神障礙患者難從外觀判斷，更可能涉及個人隱私與歧視問題，雙北捷運公司高層都認為，只能從站務人員與保全強化警戒，但「通常會攻擊別人的人，外表根本難以判斷」。

台北捷運董事長趙紹廉表示，目前捷運公司都有提供障礙者相關引導服務，如視障者除了站務人員會協助進出月台，第一節車廂也有相關座位，方便他們上下車。

「精神障礙者外表很難判斷」，趙紹廉說，一般患者就算有疾病也不會主動告知，站務同仁通常會依據經驗判斷乘客是否有相關情況，但涉及隱私與歧視問題，萬一判斷錯誤，恐引發後續效應，也會有人藉疾病做自己想做的事「確實是困擾」，但站務人員都會從旁默默注意，隨時提供協助。

新北捷運總經理吳國濟則說，新北對於身心障礙者同樣提供相關引導服務，輕軌無人車站部分，只要民眾事先提出需求，捷運公司也會派員前往協助。

吳國濟說，明顯的精障人士出沒地點固定，新北各站人員都有掌握，但這些民眾幾乎不會有傷人事件發生，「真正會傷人的從外表看不出來」。

如果外觀可以判斷屬精神異常者，車站的保全人員或運務會跟隨這位旅客，行控中心會以CCTV監控；如果已經有異常行為，會拒絕運送，並通報捷運警察及轄區警察，站務人員都有相關的強化訓練。

吳國濟說，為了避免模仿效應，目前新北捷運保全巡邏頻率由4小時1次增加為1小時1次，站務同仁巡邏頻率由每班1次增加為每班2次。