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精神疾病患者難從外觀判斷 雙北捷運公司只能強化警戒

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

北捷傳出自稱有幻聽犯嫌隨機傷人案件，各大捷運公司都有提供身心障礙引導服務，但精神障礙患者難從外觀判斷，更可能涉及個人隱私與歧視問題，雙北捷運公司高層都認為，只能從站務人員與保全強化警戒，但「通常會攻擊別人的人，外表根本難以判斷」。

台北捷運董事長趙紹廉表示，目前捷運公司都有提供障礙者相關引導服務，如視障者除了站務人員會協助進出月台，第一節車廂也有相關座位，方便他們上下車。

「精神障礙者外表很難判斷」，趙紹廉說，一般患者就算有疾病也不會主動告知，站務同仁通常會依據經驗判斷乘客是否有相關情況，但涉及隱私與歧視問題，萬一判斷錯誤，恐引發後續效應，也會有人藉疾病做自己想做的事「確實是困擾」，但站務人員都會從旁默默注意，隨時提供協助。

新北捷運總經理吳國濟則說，新北對於身心障礙者同樣提供相關引導服務，輕軌無人車站部分，只要民眾事先提出需求，捷運公司也會派員前往協助。

吳國濟說，明顯的精障人士出沒地點固定，新北各站人員都有掌握，但這些民眾幾乎不會有傷人事件發生，「真正會傷人的從外表看不出來」。

如果外觀可以判斷屬精神異常者，車站的保全人員或運務會跟隨這位旅客，行控中心會以CCTV監控；如果已經有異常行為，會拒絕運送，並通報捷運警察及轄區警察，站務人員都有相關的強化訓練。

吳國濟說，為了避免模仿效應，目前新北捷運保全巡邏頻率由4小時1次增加為1小時1次，站務同仁巡邏頻率由每班1次增加為每班2次。

環狀線11月份已再進用4名站務員，目前14個車站共配置78名站務員，搭配保全，14個車站巡查與管制人力合計超過120人，每站每班於車站均有2-3位人力來因應當站突發狀況。

台北捷運。本報資料照片
台北捷運。本報資料照片

保全 新北捷運

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