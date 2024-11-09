精神衛生法將上路再傳隨機傷人 專家嘆社會還沒準備好

精神衛生法將在下月上路，推動社區精神病患照護優化，昨天北捷再傳隨機傷人案件，該名嫌犯雖沒相關就醫紀錄，卻成為社會隱憂。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧直言，整體醫療、社區與司法體系都沒有做好準備，疾病汙名化未除，不願就醫的隱性患者都可能成為你我身邊的未爆彈，加上司法人員未接受完整精神衛生相關訓練，導致患者無法獲得完善醫療照顧。

張淑慧說，精神衛生法即將上路，強調社區對精神疾病患者的支持，但相關從社區、警消人員對身心疾患處理沒有相關協助作業流程，加上往往發生問題後，人送到司法單位，法官、檢察官在裁量權上有所保留，最後人離開司法機關，相關衛政、社政人員無法及時介入，讓他們獲得醫療照顧。

國外對於精神疾病緊急事件都有危機處理團隊（Crisis Intervention Team，簡稱CIT）SOP，目前只有北市在2023年展開訓練，但並非每個縣市都有訓練，恐漏接患者，全國警消都應完整受訓。

她也指出，各地雖然都設有心理衛生中心，但工作人員人力不足、年資淺，新法的上路讓這群心衛人力挑戰很高，需要強化。

由於精神疾病長期被汙名化，加上很多人甚至家屬都沒有病識感，要做相關處置，如果沒有本人與家屬同意，就很難被政府掌控，除了靠社區，更應該主動出擊，怎麼進入社區、家庭，建立醫病信任感，才是重點。

張淑慧說，他們服務過很多年輕患者，他們不願就醫的考量，主要就是擔心社會不友善環境，可能導致他們就醫可能工作困難，惡性循環下，就成為被社會遺忘的一群人。

「不是關起來就沒事。」張淑慧說，精神衛生法重點在讓他們能在社區穩定生活，目前精神疾病一到四級都有列管，但這些非列管卻罹病的患者同樣需要關懷，要靠友善社會的全民一起接住他們，如何在地行動，尋找隱藏在社區的需要幫助者，是衛福部可以在再研議，並融入文化、生活脈絡，建立友善社區，避免歧視。

張淑慧也說，精神衛生法對強制住院規範調整，強制住院的審查流程時間拖得更久，也會引發延長住院時間的爭議。

除就醫這個管道，社區行動關懷也很重要，可以透過各地信仰中心的廟會或是宗教活動，設立諮詢站，即時篩檢、衛教，讓他們知道家人不是「中邪」需要收驚、祭改，只是需要醫療協助。

中正大學犯罪防治學系教授許華孚則認為，在犯罪預防方面，通常都要有做出攻擊行為，司法單位才能做出相關處分，況且現代社會民眾對壓力與生活挫折容忍度低，誰會想到被認為是溫馴良善的40歲女性，會在捷運傷人？

許華孚說，要透過社區掌握這群人，在鄉下比較簡單，但大都會就相對困難，目前警政與衛政、社政聯繫需要更緊密連結。

許華孚說，交通部設有鐵路警察、捷運警察，但以北捷為例，每天班次多如牛毛，尖峰時刻更是班班客滿，要靠警察全部掌控他坦言不太可能，台灣人大多很良善，孤狼或是恐攻案件很少，但重點在民眾自我安全意識培養非常重要，搭車不要只顧著玩手機、睡覺。