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桃園婦電磁爐煮食釀電線走火爆炸 燒死樓上3移工遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園大園丘姓婦人今年農曆初二下午，在租屋處循舊習將電磁爐插入老舊插座，而未用專用插座煮晚餐時，再次引發電路走火，火苗沿壁向上竄燒並爆炸，釀樓上女房客及來訪情侶1男2女移工死亡，桃園地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，71歲丘婦是新住民，20年前嫁給老榮民來台，經濟狀況不佳是民代關懷對象，長年租住在桃園市大園區中山北路三層透天厝的二樓，2023年間，曾因使用高功率電暖爐引發電路走火，林姓房東為此增設高功率電器專用的電路插頭。

今年2月10日年初二下午4點，丘婦準備煮晚餐，當她將高功率電磁爐的插頭，未使用房東特地加裝的高功率電器專用插座上，又依習慣插在使用較順手的老舊電路插座上，沒想到再度發生電線走火事件。

火苗沿著牆內管線竄燒，旋即向上延燒，火勢一發不可收拾，桃園市消防局據報，當日下午4點25分控制火勢，並於5分鐘後撲滅，清查火場發現，三樓同為印尼籍的女住戶ESTIKO RAHAYU因吸入高溫濃煙，引發一氧化碳中毒及燒灼傷當場死亡，到訪的同鄉情侶友人LIAN AGUS WIDODO及SURATI則因一氧化碳中毒，送醫不治。

這起火警造成二樓浴廁、廚房、房間、走道及客廳內部物品、木板隔間、牆壁及天花板遭受不同程度的燒損，三樓的房間、客廳內部物品、木板隔間、牆壁及天花板同樣受火熱不等程度燒損。

檢警調查，丘婦的過失行為，燒毀住宅、建築物等以外之物並致人於死，同時觸犯刑法第175條3項失火燒毀住宅、建築物等以外之物及刑法過失致死等罪嫌，從重依過失致人於死罪處斷。

桃園市大園區中山北路透天厝的二樓大年初二下午發生火警，原來是二樓丘婦煮食不慎引發電線走火，燒死3樓女住客及來訪的1對男女共3名移工，丘婦遭檢方依過失致死罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
桃園市大園區中山北路透天厝的二樓大年初二下午發生火警，原來是二樓丘婦煮食不慎引發電線走火，燒死3樓女住客及來訪的1對男女共3名移工，丘婦遭檢方依過失致死罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
71歲丘姓婦人（中）今年大年初二下午煮晚餐時，將電磁爐插在老舊插座上又釀電線走火並燒死樓上房客，她逃出後遭警方帶回調查，桃園地檢署偵結，依過失致死罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
71歲丘姓婦人（中）今年大年初二下午煮晚餐時，將電磁爐插在老舊插座上又釀電線走火並燒死樓上房客，她逃出後遭警方帶回調查，桃園地檢署偵結，依過失致死罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

一氧化碳中毒 桃園地檢署 火災 移工

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