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失蹤20年才團圓 新北警用DNA助桃園老翁落葉歸根

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警察局持續利用DNA協尋失蹤人口，近日又再成功辨識出1名20年前在桃園失蹤，已受法院宣告死亡的失智老翁身分，家屬一度難以置信，最後終於放下心中多年牽掛。

刑事鑑識中心是在全國失蹤人口系統內，發現1名設籍桃園的蔣姓老翁，雖受法院死亡宣告，但本人一直未被尋獲，經多次聯繫溝通，家屬才懷抱一絲希望，同意至新北市警察局採驗DNA。

後來經過比對，確認2011年間在當事人住家附近農地發現的無名屍體即為蔣姓老翁。家屬一度不願意相信，事隔20年竟可透過DNA找到失蹤家人，經員警耐心說明刑事鑑識科技的演化進步，才解開心中疑慮。

家屬表示，蔣姓老翁失蹤之時已失智多年，常在住家附近迷路，有時候甚至不認得家人。2004年某日獨自離家自此音訊全無，家人找尋數月一無所獲，隨著時間流逝，無奈只能於2011年至戶政事務所辦理死亡宣告。沒想到再過13年，終於確認身分。

承辦員警說，每一個無名屍案件背後，都有一段令人感觸良多的故事，新北市警察局近年持續透過「系統化運用DNA鑑定技術協尋身分不明者」，針對失智、可疑離家等失蹤人口，採集一或二親等家屬DNA建檔快速比對，幫助失蹤人口回家。

民眾若有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向新北市警察局請求協助採樣DNA比對，多一種管道便多一次機會，讓「生者安心，逝者安息」，家屬不再掛心與煎熬，往生者也能順利落葉歸根。

新北市警察局刑事鑑識中心透過DNA比對，確認20年前在桃園失蹤的失智老翁身分，承辦案件的警務正蘇愷安（左）和家屬合影。圖／新北市警局提供
新北市警察局刑事鑑識中心透過DNA比對，確認20年前在桃園失蹤的失智老翁身分，承辦案件的警務正蘇愷安（左）和家屬合影。圖／新北市警局提供

DNA 失蹤 桃園

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