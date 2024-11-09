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1個月被騙2.5億！竹市上月發生459起詐欺案 假投資占8成

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹警察局今年光是10月就受理高達459件詐欺案，財損累積2億5069萬餘元，分別以假投資、假網拍及解除分期付款為大宗，其中假投資占8成。新竹市政府也跨部門合作，每日與警政署同步「打詐儀表板」，提供每日案例分析，加強防詐意識。

新竹市警察局指出，今年10月受理459件詐欺案，平均每案財損金額達到54萬6000餘元，警政署今年8月30日起定期發布「打詐儀表板」，讓民眾可以直觀地瞭解每日及每月詐欺被害概況。

新竹市政府也跨部門合作，由代理市長邱臣遠率領警察局及市府團隊推動反詐防制。邱臣遠指出，詐騙不僅位居國人十大民怨之首，對治安及青少年問題亦影響甚鉅。自詐欺犯罪防治條例公布後，市府跨部門合作，預防並嚴懲詐欺集團，加強被害人保護。

邱臣遠表示，警察局持續加強詐騙偵查，並提供防詐影片、音頻及宣導資料；教育處與學校、社區團體合作，提升青少年的辨識能力；民政處加強與社區、宮廟及宗教團體協作，防止不法分子利用信仰詐騙；社會處針對老年人和弱勢群體進行防詐教育；勞工及青年處則加強移工的宣導，避免他們成為詐騙幫助犯；行政處透過社交媒體及多元平台推廣防詐資訊。

警察局長邱紹洲指出，詐騙案件無所不在，每個人都是打擊詐騙的重要一員，無論年齡、職業，均應具備反詐意識，「唯有正視並了解詐騙，方能免於受害」。警察局將不斷優化打擊與防範詐騙的措施，積極向市民推廣反詐理念，深入社區生活的每一個角落，從根本提升市民識詐防詐的能力。

新竹市警察局今年光是10月就受理高達459件詐欺案，新竹市政府也跨部門合作，由代理市長邱臣遠率領警察局及市府團隊推動反詐防制。圖／新竹市政府提供
新竹市警察局今年光是10月就受理高達459件詐欺案，新竹市政府也跨部門合作，由代理市長邱臣遠率領警察局及市府團隊推動反詐防制。圖／新竹市政府提供
新竹市警察局今年光是10月就受理高達459件詐欺案，財損累積2億5069萬餘元，局長邱紹洲指出，詐騙案件無所不在，每個人都是打擊詐騙的重要一員。圖／新竹市政府提供
新竹市警察局今年光是10月就受理高達459件詐欺案，財損累積2億5069萬餘元，局長邱紹洲指出，詐騙案件無所不在，每個人都是打擊詐騙的重要一員。圖／新竹市政府提供

新竹 詐欺 詐騙 警察

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