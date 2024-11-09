高雄警處理車禍停路邊 酒駕男沒長眼...撞警車翻覆

高雄市警小港分局警員昨天將警車停在公車站前，不料，楊姓男子疑未注意車前狀況，開車撞上警車翻覆，手腳受傷，警方對他酒測，發現他涉嫌酒後駕車肇事，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，昨天上午7時50分左右，小港警分局交通分隊潘姓員警（57歲）正處理車禍，才將警車停在小港區營口路慢車道公車站前。

潘姓警員處理車禍，正繪製交通事故圖，楊姓男子（25歲）沿小港區營口路慢車道直行，衝撞靜止中的警車，警車左後保險桿凹陷，轎車右車身撞毀翻覆，楊男手腳受傷。潘姓警員未受傷。

小港交通分隊通報勤務中心，另派員到場處理及測繪交通事故現場圖，協助指揮疏導交通，對楊男酒測，發現呼氣酒測值每公升0.26毫克，立即逮捕楊男，查辦他涉嫌公共危險罪。

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