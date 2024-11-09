影／民怨一排機車停白線外是開什麼單？中警說明了

民眾在臉書爆料公杜PO文抱怨，員警昨天在台中市大雅區學府路連開多張機車罰單，是擾民行為，警方今天說明，機車停在工地大門影響人車出入，違反道路交通管理處罰條例，依規定開罰，民眾的PO文也引來正反面留言，許多網友打臉PO文者說，警察做事也罵，不然是想怎樣。

民眾在臉書爆料公社PO文和影片說，一名警察在大雅區學府路開機車罰單，民眾質疑這樣也可以開罰，還叫他自己去申訴，抱怨這是擾民。

大雅警分局今天說明，民眾網路貼文對於員警舉發違規停車有所疑義，經查證，此案是接獲民眾報案檢舉，經到場處理，發現數輛機車妨礙工地大門人車出入，已經導致工地的工程車輛無法進出，遂依據道路交通管理處罰條例第56條1項5款規定「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車。」依法舉發，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。