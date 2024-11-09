影／天氣變冷 女常客樹林超市專偷火鍋料...不只一回

近日天氣變冷，新北市王姓婦人鎖定樹林區一間超市專偷火鍋料，日前涉嫌偷價值近2000元各式火鍋料，超市店員察覺有異，尾隨追出，撞見王婦正巧被員警攔下盤問，急忙告知員警指王婦才剛行竊，當場在其背包內查獲得手贓物，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

今年11月4日上午9時許，樹林警分局山佳派出所巡邏員警陳昱豪、王彥友接獲通報，轄區一家超市物品報案遭竊，員警到場了解，因該超市店員發現商品有短缺與營業額不符情形，經調閱店內監視器才發現日前有一位常來購物的年約60多歲婦人涉嫌趁機偷竊店內的冷凍火鍋料食品，損失約2000元。

員警立即擴大調閱周邊監視器，積極沿線追查，於案發不到2小時，突然發現超市前方巷口轉角有一名婦人穿著及特徵與監視器畫面竊嫌相符，立即上前盤查，正巧一名男子氣喘吁吁地跑過來，原來是這名婦人剛才又在超市內偷竊價值約2000元的火鍋料冷藏食品，店員發現立即尾隨追出來，撞見婦人正好被員警攔下盤查，店員當場指認婦人就是偷竊超市內冷藏食品的竊嫌。

員警也當場在婦人隨身背包內起獲剛行竊得手的火鍋料冷藏食品，經查王姓婦人（63歲）卻辯稱，因天氣變冷，心情不好，才會偷竊超市內的食品，帶回家煮給家人吃。警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查是否還有其他店家遭竊。