勞動部公務員疑職場霸凌亡 傳長官不准蓋白布、藉口「通靈」下封口令

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名人員，4日被發現在辦公室死亡，警方排除外力介入。一名疑似他的同事的網友在社群平台Threads爆料，死者生前疑遭主管職場霸凌，他昨深夜再發文，透露發現遺體當天，「長官」竟然不准救護人員為死者蓋上白布，「說擔心會引起其他人恐慌」。

該名網友表示，回想到發現遺體當天早上，「救護人員要送同事離開，本來以為會搭長官專用電梯，結果不知誰禁止，說擔心長官緊張之類」。於是，救護人員搭乘另1個電梯下樓，「長官堅持不准救護人員為同事蓋上白布，表示說擔心會引起其他人恐慌」。即使救護員告知與規定不符，但該名長官非常固執，就是不准。也許大家在1樓有看到死者遺體。「這樣要求救護人員違反規定又不尊重同事，行為蠻橫，令人憤怒」。

他透露，後來長官開始跟大家訓話，「提及有同仁立刻通靈！通靈！通靈！說同事在那個世界過的很好，大家再傳不實的話，就是不尊重亡者」。之後就沒看到該名長官出現、已經躲起來，一切推給副主管負責處理現場。「有事叫別人處理就對了」。

其他網友表示，「自以為女皇，超不尊重員工，尤其是看不起派遣承攬人員，被爆料只是剛好而已」、「長官的名言就是勞動部派她來整頓分署，整頓到同事跑光光」、「勞動部你知道你轄下的分署是這樣霸凌員工的嗎」、「勞動部從上到下才需要整頓」、「所以一個公務員長官，可以指揮救護人員該怎麼做，要做什麼，這樣長官有沒有違反法規，有沒有人幫忙查一下」、「通靈太扯了吧，還用亡者名義下封口令」、「確實有人在1樓看到，以為是昏倒的人」、「長官好大的官威啊」。

勞動部昨天表示，已請勞動部次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，在釐清之前，不宜多做無謂揣測。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980