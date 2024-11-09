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勞動部公務員疑職場霸凌亡 傳長官不准蓋白布、藉口「通靈」下封口令

聯合報／ 記者楊德宜葉冠妤／台北即時報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名人員，4日被發現在辦公室死亡，警方排除外力介入。一名疑似他的同事的網友在社群平台Threads爆料，死者生前疑遭主管職場霸凌，他昨深夜再發文，透露發現遺體當天，「長官」竟然不准救護人員為死者蓋上白布，「說擔心會引起其他人恐慌」。

該名網友表示，回想到發現遺體當天早上，「救護人員要送同事離開，本來以為會搭長官專用電梯，結果不知誰禁止，說擔心長官緊張之類」。於是，救護人員搭乘另1個電梯下樓，「長官堅持不准救護人員為同事蓋上白布，表示說擔心會引起其他人恐慌」。即使救護員告知與規定不符，但該名長官非常固執，就是不准。也許大家在1樓有看到死者遺體。「這樣要求救護人員違反規定又不尊重同事，行為蠻橫，令人憤怒」。

他透露，後來長官開始跟大家訓話，「提及有同仁立刻通靈！通靈！通靈！說同事在那個世界過的很好，大家再傳不實的話，就是不尊重亡者」。之後就沒看到該名長官出現、已經躲起來，一切推給副主管負責處理現場。「有事叫別人處理就對了」。

其他網友表示，「自以為女皇，超不尊重員工，尤其是看不起派遣承攬人員，被爆料只是剛好而已」、「長官的名言就是勞動部派她來整頓分署，整頓到同事跑光光」、「勞動部你知道你轄下的分署是這樣霸凌員工的嗎」、「勞動部從上到下才需要整頓」、「所以一個公務員長官，可以指揮救護人員該怎麼做，要做什麼，這樣長官有沒有違反法規，有沒有人幫忙查一下」、「通靈太扯了吧，還用亡者名義下封口令」、「確實有人在1樓看到，以為是昏倒的人」、「長官好大的官威啊」。

勞動部昨天表示，已請勞動部次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，在釐清之前，不宜多做無謂揣測。

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一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員本周一陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。本報資料照片
一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員本周一陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。本報資料照片

公務員 勞動部 職場 霸凌

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