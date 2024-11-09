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男被控危駕驟停無奈收1萬8罰單 這擦痕...法官還清白撤了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

郭姓男子開車行經基隆市一處路段時，被後車以行車記錄器檢舉「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速」，警方認為屬危險駕駛行為開罰單，郭男收到1萬8千元罰單不服，指兩車有擦撞才負責任停下。法官比對右後照鏡確有和檢舉車輛相同小擦痕，認定有擦碰停下，非惡意逼車，撤銷罰單。

判決書指出，郭男於112年5月27日晚間9時44分許，開小客車行經基隆市一處路段時，遭後車駕駛以行車記錄器影片向基隆市警察局第四分局檢舉，指郭男車輛「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速」。

警方依錄影檔案認定郭男車輛有危險駕駛的行為，以違反道交處罰條例舉發，經監理單位裁處罰款1萬8000元、記違規點數3點、應接受道路交通安全講習，郭男不服提起行政訴訟。

郭男主張，他當時行發現右方後視鏡疑似擦撞到檢舉人車輛，才煞車減速停下確認，見後視鏡無大礙、對方無追究意思，起步行駛要離去，但隨又遭後方檢舉人車輛或其他車輛鳴按喇叭，才再減速停下確認，當時見對方車輛已起步，才又起步行駛離去。

郭男認為，當時雙方車輛發生擦撞，應停車確認處理，應屬突發狀況，且雙方車速不快，不會造成追撞危險。他在汽車服務廠工作，了解輕微擦傷處理方式，確認後視鏡無大礙、對方未追究後，即駕車離去，未持續留在現場及報警處理，雖有不當，但不能據此反推二車未發生擦撞，判定他在未遇到突發狀況下煞車停下，裁罰顯不符比例原則。

交通部公路局台北市區監理所解釋，依檢舉人行車記錄器影像，可見郭男車輛在無任何突發狀況下，貿然將車輛在檢舉人車輛前方煞車停下，阻擋檢舉人車輛前進路線，危害其他用路人交通安全，已構成「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」的違規行為。從錄影可見車輛未出現撞擊所生晃動，檢舉人車輛車速正常，難認定有發生碰撞。

法官仔細比對錄影畫面，郭男車輛煞停時，離後方檢舉人車輛車輛尚有相當距離；檢舉人車輛見到前方車輛煞停及閃爍兩側警示燈後，逐漸減速至停止，停在不至於過分逼近郭男車輛位置，兩車未見有挑釁滋事或發生衝突情事。

法官審理指出，郭男提出車輛右方後視鏡外緣證據，經查發現確實有一處擦痕，且顏色與檢舉人車輛顏色相似，後視鏡疑似擦撞到檢舉人車輛、遭後方車輛鳴按喇叭才減速停下的說法，並不是沒有理由；雖有不當，但不是未遇突發狀況停下，與被指控「惡意逼車」的危險駕駛行為態樣不同，因此撤銷罰單。

基隆市郭姓男子開車收無故煞停逼車罰單1萬8， 法官因右後照鏡小擦痕還清白撤銷。示意圖非現場，記者游明煌攝影
基隆市郭姓男子開車收無故煞停逼車罰單1萬8， 法官因右後照鏡小擦痕還清白撤銷。示意圖非現場，記者游明煌攝影

罰單 行車記錄器

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