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塞車不想等…外籍遊客武嶺追星 車停路中央落跑犯眾怒

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

合歡山武嶺發生外籍遊客直接將轎車停在路中央，造成合歡山公路塞車數小時，遊客相當氣憤，卻無可奈何。圖／取自中橫路況交通資訊站
合歡山武嶺發生外籍遊客直接將轎車停在路中央，造成合歡山公路塞車數小時，遊客相當氣憤，卻無可奈何。圖／取自中橫路況交通資訊站

秋季是登山季節，合歡山車潮多，停車亂象增加。縣議員蘇昱誠昨天表示，有外籍遊客在武嶺因塞車不想等候，直接將轎車停在路中央落跑消失，引起合歡山公路塞車數小時，要求警方鐵腕取締違規。南投縣警局表示，除加強取締，研議在重要活動或假日，派拖吊車上山坐鎮。

上月20日「紫金山-阿特拉斯彗星」引起追星潮，還有機車族「夜衝」合歡山觀星或看日出，讓武嶺人潮、車潮暴增，也影響台14甲線合歡山公路交通秩序。

蘇昱誠說，合歡山武嶺受歡迎，假日車流大量增加，違規停車嚴重。上月20日，有外籍遊客到武嶺追星，因為塞車不想等候，直接將車停在路中央，人便消失數小時，相當離譜。武嶺因此交通打結，許多車輛進退不得，相當氣憤，卻無可奈何。直到仁愛警分局派員上山開單告發，讓在場民眾一片叫好。

蘇昱誠說，南投發展觀光，就要將交通整頓好，外籍遊客重大違規，造成合歡山交通受阻數小時，警方辛苦上山開單，但對於違規駕駛不痛不癢，遊客對合歡山旅遊體驗也相當糟糕。

蘇昱誠表示，警方對重大交通違規，不能只開發了事，這種重大違規，造成高山公路混亂，影響遊客對南投觀感，警方應有強制作法，免得歪風蔓延，讓南投觀光交通受創。

縣警局長吳耀男說，對違停車輛，拖吊是最有效的措施，但合歡山拖吊車上去不易，也沒有派駐拖吊車，此事只是單一事件，當時只能開單取締。將和仁愛警分局、交通隊研議，對縣內大型活動或假日由拖吊車協助值勤，整頓停車秩序和行車安全。

南投縣 合歡山 武嶺

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