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鈺洲啟航貨輪擱淺 明可望抽油

聯合報／ 記者游明煌李定宇／新北報導

如海象許可及作業順利，明天可望執行抽油作業，解除對海洋生態環境汙染的威脅。圖／航港局提供
如海象許可及作業順利，明天可望執行抽油作業，解除對海洋生態環境汙染的威脅。圖／航港局提供

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今仍因海象不佳無法抽油，船上290噸油料成海洋汙染未爆彈。交通部次長林國顯昨到野柳擱淺現場，指示在海象許可下盡速抽油，並備妥油汙染緊急應變方案。「東方建設者號」今會完成前置作業，如海象許可及作業順利，估明天開始抽油，約5天可抽完。

新北市環保局表示，周邊已配置潛水人員及各式除油汙設備共10種布局，若有漏油事件發生將隨時投入使用。觀察附近生態環境，除了沿岸岩石地區以外，石門藻礁地區、漁港及電廠進水口是較敏感區域，擱淺船隻周邊野柳、東澳、龜吼及磺港四處漁港配置潛水人員及協助人員待命。

具備動態定位系統工程船「東方建設者」今天會完成抽油前置作業。林國顯指示航港局密切督促船東、P&I保險公司及海事業者，把握海象可作業時間盡速完成餘油抽除。

除優先抽油，移除船體及貨物，航港局也啟動海難事故原因調查、向船主及保險公司索賠等準備工作。另因近年極端天氣頻繁，船舶擱淺海難事故遽增，航港局將蒐集海難歷史資料比較分析，歸納各類海難情境應儲備的作業能量，強化航行安全及應變機制。

海象 航港局 野柳

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