北捷傳攻擊事件 網友直擊：像「屍速列車」

台北捷運板橋新埔站今晚驚傳有女子內持美工刀攻擊旅客，引發民眾恐慌，人已被警方制伏，北捷緊急停駛。網友在臉書分享搭上這台「屍速列車」，直呼從來沒有離死亡這麼近，被人群推著跑，看到有人持兇器被壓制在月台，還有人流血。

乘客在臉書指出，他上了一班危險的列車，過江子翠站的時候，突然前面一陣騷動，一群人在跑，不騙你，就像電影屍速列車一樣，有人在尖叫，他跟著也站起來跑了，完全不知道發生什麼事情，先跑再說，當下就是被推著跑，途中還一度跌倒在地，列車邊開，趕快爬起來繼續跑。

乘客說，可能有人按了緊急停車，列車進了新埔站，門一開就趕快衝出去，似乎是有人持兇器，已被壓制在月台上，有人流血了，有站內人員衝過來處理，他還在發抖，好可怕。

乘客也說，幸好她只有跌倒擦到，沒有被踩過去，他看到有人連鞋子都不要了。