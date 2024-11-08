北捷傳攻擊事件 網友直擊：像「屍速列車」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

北捷運板橋新埔站今晚驚傳有女子內持美工刀攻擊旅客，引發民眾恐慌，人已被警方制伏，北捷緊急停駛。網友在臉書分享搭上這台「屍速列車」，直呼從來沒有離死亡這麼近，被人群推著跑，看到有人持兇器被壓制在月台，還有人流血。

乘客在臉書指出，他上了一班危險的列車，過江子翠站的時候，突然前面一陣騷動，一群人在跑，不騙你，就像電影屍速列車一樣，有人在尖叫，他跟著也站起來跑了，完全不知道發生什麼事情，先跑再說，當下就是被推著跑，途中還一度跌倒在地，列車邊開，趕快爬起來繼續跑。

乘客說，可能有人按了緊急停車，列車進了新埔站，門一開就趕快衝出去，似乎是有人持兇器，已被壓制在月台上，有人流血了，有站內人員衝過來處理，他還在發抖，好可怕。

乘客也說，幸好她只有跌倒擦到，沒有被踩過去，他看到有人連鞋子都不要了。

台北捷運公司表示，今晚10點14分板南線在江子翠站往亞東醫院方向，一部列車第四節車廂有乘客以美工刀劃傷約20歲男性臉部，站長前往確認，攻擊旅客已遭熱心旅客壓制。行控立即通知捷警、110及119，警方抵達新埔站處理，受傷旅客已送往醫院。

捷運驚傳砍人，板南線新埔站傳出2人受傷，行凶王姓女子已遭新北警方逮捕。記者王長鼎／翻攝
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