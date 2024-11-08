影／捷運驚傳砍人 板南線新埔站2人受傷 行凶女遭逮

捷運驚傳砍人，板南線新埔站傳出2人受傷，持美工刀行凶的42歲王姓女子已遭新北警方逮捕。

新北市海山警方今天晚上10時17分獲報，民眾報案稱板南線往頂埔方向捷運車廂內，有人持美工刀攻擊他人，要求警消儘速派員到場處理。

海山警分局文聖及江翠派出所數十名員警獲報立即趕赴到場，當場逮捕涉嫌持刀傷人的王姓女子，現場有2名乘客受傷，目前已送往亞東醫院救治，暫無生命危險。涉嫌持刀傷人的王女，疑似精神異常，警方目前已將人帶回文聖所偵辦中。

台北捷運公司表示，今晚10點14分板南線在江子翠站往亞東醫院方向，一部列車第四節車廂有乘客以美工刀劃傷約20歲男性臉部，站長前往確認，攻擊旅客已遭熱心旅客壓制。行控立即通知捷警、110及119，警方抵達新埔站處理，受傷旅客已送往醫院。