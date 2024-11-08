綠能外商泣訴遭黑道勒索 調查局立案偵辦掃蕩黑金

近日有媒體報導指稱，綠能產業外商泣訴來台6年被黑道勒索，「差點把命丟了」，調查局發布新聞稿表示，局長陳白立第一時間已指示台北市調查處、嘉義縣調查站進行了解，台北市調查處已立案調查。

有周刊於本月6日報導指稱，今年全台綠能市場正經歷前所未有風暴，核心直指不斷湧現綠電弊案；有綠能外商泣訴，來台6年被黑道與地方勢力勒索、找警察也沒用，「台灣從根裡爛透了」。

調查局表示，台北市調查處昨天已立案積極展開調查，蒐證完備後將報請檢方指揮偵辦，落實政府推展綠能產業，打擊不法決心。

最高檢察署指出，今年6月25日起發動掃蕩綠能貪瀆不法的「靖平專案」，迄今已查獲議長、議員等高階民意代表4人，鄉長3人，白手套4人，公務人員9人等共計104人，羈押雲林縣議會議長共計13人。

目前「靖平專案」累計至今的查扣不法所得，包括新台幣3736萬餘元、日幣4萬元、高級轎車3輛、名牌包及名錶等，後續行動仍持續執行中。