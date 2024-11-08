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彰化貓羅溪堤防1男「睡車內」多天 民眾驚覺不對勁急報警
彰化縣芬園鄉貓羅溪堤防旁的空地樹林，有一輛停放多日的轎車，今天下午被發現左後座躺一名男子，警方接獲報案，立即通報消防局救護人員到場，發現男子已死亡多時，警方查出死者是62歲邱姓男子，初步排除他殺。
警方說，經聯繫家屬，得知死者因毒品案關押十幾年，剛假釋出獄，本身有中風及尿失禁等疾病纏身。
警方表示，有民眾今天下午報案，稱本月5日經過芬園鄉貓羅溪堤防旁空地樹林時，看到1輛轎車停放，左後座內有躺著1個人，他以為是在睡覺，不以為意，今天下午再路過時，發現轎車仍停放該處，覺得有異狀，立即向警方報案。
警方同時通報消防局，經救護人員檢視這名男子已明顯死亡，並查出死者是62歲的邱姓男子，死者身旁有1連接汽車排氣管的管子，疑似吸入汽車排放的廢氣死亡。
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