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高雄連環車禍…機車騎士撞小貨車噴飛 後方3機車「撞成一團」釀6傷
高雄市湖內區今晚發生一起連環車禍，陳姓男子騎機車未注意前方由蘇姓男子駕駛的小貨車打方向燈欲靠路邊，撞上貨車後噴飛，害後方3輛機車連環撞，6人摔傷幸僅皮肉傷，一名長腿女大生跌坐路中央，意外成事故亮點。
警方調查，31歲的陳姓男子今晚7時20分許騎機車搭載友人25歲林姓男子，行經湖內區中山路二段時，前方由46歲蘇姓男子駕駛的小貨車剛好打方向燈欲靠路邊，陳男疑未注意車前狀況，直接撞上貨車後，連人帶車噴飛。
陳男和林男摔車後，後方機車騎士31歲郭姓男子、機車雙載的嘉南藥理大學3年級的施姓和伍姓女大生以及22歲的陳姓男子來不及煞車，全部撞在一塊；所幸6人僅手腳擦挫傷，分別被送醫治療。
警方獲報到場處理，研判事故係未保持安全車距所致，詳細車禍肇責由交通大隊進一步釐清。
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