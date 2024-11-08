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疑女友鬧分手致心情不佳 高鐵左營站1女子持械怒吼遭警壓制送醫
吳姓女子今晚和女友在高鐵左營站發生爭執，女友斷然說分手，隨即搭高鐵北上，吳女心情不佳，疑持械在站外怒吼並有自殘傾向，鐵路警察和轄區左營分局警方獲報趕抵，制服員警靠近吳女，趁她不注意之際，將她壓制在地強制送醫。
據了解，30餘歲的吳姓女子今晚6、7點時，人在高鐵左營站外情緒不穩大聲咆哮，路過民眾見她手上疑持有器械且有自殘現象報警，鐵路警察獲報趕抵，轄區左營警分局3名制服員警也到場支援。
警方慢慢趨近吳女，出言安撫，隨後趁機將吳壓制在地，奪下疑似剪刀的器械，救護員到場評估吳女情緒不穩，將她強制送醫治療。
據了解，吳女疑因女友鬧分手，在女友搭高鐵北上後，致情緒失控才發生自殘行為。
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