交友軟體遇「無國界醫生」被騙800萬 受害女：想約見面就失聯

花蓮縣警局積極打詐，今年至10月已破獲17個詐欺集團、攔阻140件詐騙案，也持續透過活動、宣講建立民眾識詐能力，今天邀請受害女子現身說法，她遭詐團假冒的無國界醫生欺騙感情，還以投資為由騙走800萬元，想見面對方就搞失聯才驚覺被騙。

受害者「H小姐」今天到花蓮縣警局說明被騙過程，她透過交友軟體認識一名外國人，自稱John是無國界醫生，兩人網路聊3個月，相談甚歡，對方誑稱想和她結婚來台定居，並說希望婚後經濟穩定，有好的生活品質，邀約投資虛擬貨幣，她前後投入800多萬元，想約見面對方就失聯，她驚覺被騙報案。

花蓮縣警局表示，今年1到10月破獲17個詐團逮捕651人，這兩天花蓮、吉安警分局都持續逮捕詐欺犯。其中一名澳門籍36歲黃姓男子，3日以觀光名義來台擔任詐團車手，假冒證券公司業務員，向陳姓被害女子約定收取30萬元投資款，花蓮警分局偵查隊與中山派出所員警5日下午超商逮捕要取款的黃男後送辦，黃已遭羈押。

吉安警分局也連破2件詐騙車手案，都是被害人誤信網路投資廣告，以「高額獲利」、「穩賺不賠」等話術引投資，警方也趁面交時埋伏逮人。

花蓮縣警局長王旭昌表示，內政部及警政署從今年8月底設置「打詐儀表板」定期發布詐騙案件統計分析數據，縣警局也透過與銀行、超商合作，今年攔阻140件，保住民眾財產7332餘萬元。