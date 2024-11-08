澎湖東北季風狂吹 馬公分局不畏寒風挺進市場宣導防詐

澎湖冬季刮起東北季風，詐騙集團不怕冷，刑事局「打詐儀表板」統計，昨縣民單日受詐財損金額仍有143萬餘元，澎湖縣警局馬公警分局不畏寒風，挺進市場、民間單位宣導，要讓防詐知識席捲轄區。

馬公分局表示，這次的宣導作為有四大面向，第一，利用轄內的重大活動進行宣導，最聞名的就是燈光節，馬公分局宣導團動員上台宣導。

第二，同仁到傳統市場介紹打詐儀表板，以一傳十、十傳百，讓在地鄉親知道詐騙現況。

第三，因為澎湖是離島地區，所以每個社區都有廣播系統，勤區同仁便藉此親自介紹詐騙手法。最後，由年輕懂得外語的警察，提醒旅居澎湖的外籍人士不要成為人頭帳戶。