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澎湖東北季風狂吹 馬公分局不畏寒風挺進市場宣導防詐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖冬季刮起東北季風，詐騙集團不怕冷，刑事局「打詐儀表板」統計，昨縣民單日受詐財損金額仍有143萬餘元，澎湖縣警局馬公警分局不畏寒風，挺進市場、民間單位宣導，要讓防詐知識席捲轄區。

馬公分局表示，這次的宣導作為有四大面向，第一，利用轄內的重大活動進行宣導，最聞名的就是燈光節，馬公分局宣導團動員上台宣導。

第二，同仁到傳統市場介紹打詐儀表板，以一傳十、十傳百，讓在地鄉親知道詐騙現況。

第三，因為澎湖是離島地區，所以每個社區都有廣播系統，勤區同仁便藉此親自介紹詐騙手法。最後，由年輕懂得外語的警察，提醒旅居澎湖的外籍人士不要成為人頭帳戶。

馬公分局長呂文廷表示，都會區有自己宣導的方法，離島和偏鄉地區不能完全移植，但是大家都有相同的地方，那就是不斷地走入民間、不斷地接觸民眾，一定要「有效、精準、到位」，這才是識詐宣導所要的效果。

馬公警分局警員不畏寒風，挺進轄區大街小巷宣導防詐。圖／馬公分局提供
馬公警分局警員不畏寒風，挺進轄區大街小巷宣導防詐。圖／馬公分局提供
馬公警分局警員不畏寒風，挺進轄區大街小巷宣導防詐。圖／馬公分局提供
馬公警分局警員不畏寒風，挺進轄區大街小巷宣導防詐。圖／馬公分局提供

澎湖縣 詐騙集團 馬公

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