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想聊天無人理…台東校園傳4生遭噴辣椒水 警徒步入校了解狀況
台東一所高職學校今天下午4點，傳出有學生亂噴辣椒水，造成3男1女共4名學生被噴到臉部，不適送醫。警方據報入校帶走1名休學生調查釐清。校方表示，已依相關規定處理。
校方表示，目前遭噴學生分送馬偕及基督教醫院治療觀察，診斷出現淚流不止，眼睛刺痛感及嘔吐等症狀反應，沒有危及生命和重傷害，事件後續依照相關規定處理中。
據了解，下午4點多1名休學的男同學，回到學校找其他同學聊天，結果無人搭理，一氣之下拿出辣椒噴霧對著人亂噴，其中4名同學臉部遭噴，出現不適症狀，其他同學通報老師，校方通知救護車將不適學生送醫。
此外，原本警方欲開警車入校，也被保全攔阻，只能徒步入校了解狀況，隨後將該名噴辣椒水的男同學帶回派出所釐清原因。至於為何攔阻警車，校方則不願回應。
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