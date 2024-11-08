澎湖地檢署打擊非法漁撈 檢察機關首獲政府服務獎

澎湖地檢署打擊非法漁撈，今年以「珍愛澎湖灣-打擊非法、永續海洋」專案，在第7屆「政府服務獎」社會創新共融組脫穎而出獲獎，也是國內第1個獲「政府服務獎」的檢察機關。

澎湖地檢署發布新聞指出，國家發展委員會第7屆「政府服務獎」，澎湖地檢署提報「珍愛澎湖灣-打擊非法、永續海洋」專案，經法務部暨台灣高等檢察署推薦參加，在全國142個參獎機關中，歷經初審、決審及最終評選後脫穎而出，榮獲「社會創新共融組」得獎殊榮，成為第1個獲獎的檢察機關。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，澎湖近20年的漁獲量減少近9成，而非法漁撈正是海洋資源枯竭的關鍵原因，有待強化打擊非法漁撈，使海洋資源再生，始能維繫澎湖漁業與觀光兩大經濟支柱。

陳佳秀表示，由檢察官吳巡龍所創立以檢察官為核心及後盾的「打擊非法漁撈平台」，納入澎湖縣政府警察局、農漁局、海洋委員會海巡署第13巡防區、第八海巡隊、第七岸巡隊、海洋國家公園管理處東吉管理站、保安警察第七總隊第七大隊南方四島小隊、澎湖群島海洋保護志工團協會、海洋公民基金會、海洋委員會海洋保育署澎湖海洋保育站等機關團體，透過公私協力查緝模式，結合民間資源，24小時不間斷運作。

澎湖地檢署表示，首次以「珍愛澎湖灣-打擊非法、永續海洋」議題參賽，就榮獲政府服務獎，對檢方成立「打擊非法漁撈平台」各單位協力查緝作為及努力給予肯定，更是突顯海洋環境永續價值，未來仍將嚴加查緝非法漁撈行為，並透過平台聯繫會議統合資源，擴大海洋保育成效。