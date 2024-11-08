快訊

京華城案密集約談 黃珊珊移送複訊逾1小時…證人身分請回

呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

澎湖地檢署打擊非法漁撈 檢察機關首獲政府服務獎

中央社／ 澎湖縣8日電

澎湖地檢署打擊非法漁撈，今年以「珍愛澎湖灣-打擊非法、永續海洋」專案，在第7屆「政府服務獎」社會創新共融組脫穎而出獲獎，也是國內第1個獲「政府服務獎」的檢察機關。

澎湖地檢署發布新聞指出，國家發展委員會第7屆「政府服務獎」，澎湖地檢署提報「珍愛澎湖灣-打擊非法、永續海洋」專案，經法務部暨台灣高等檢察署推薦參加，在全國142個參獎機關中，歷經初審、決審及最終評選後脫穎而出，榮獲「社會創新共融組」得獎殊榮，成為第1個獲獎的檢察機關。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，澎湖近20年的漁獲量減少近9成，而非法漁撈正是海洋資源枯竭的關鍵原因，有待強化打擊非法漁撈，使海洋資源再生，始能維繫澎湖漁業與觀光兩大經濟支柱。

陳佳秀表示，由檢察官吳巡龍所創立以檢察官為核心及後盾的「打擊非法漁撈平台」，納入澎湖縣政府警察局、農漁局、海洋委員會海巡署第13巡防區、第八海巡隊、第七岸巡隊、海洋國家公園管理處東吉管理站、保安警察第七總隊第七大隊南方四島小隊、澎湖群島海洋保護志工團協會、海洋公民基金會、海洋委員會海洋保育署澎湖海洋保育站等機關團體，透過公私協力查緝模式，結合民間資源，24小時不間斷運作。

澎湖地檢署表示，首次以「珍愛澎湖灣-打擊非法、永續海洋」議題參賽，就榮獲政府服務獎，對檢方成立「打擊非法漁撈平台」各單位協力查緝作為及努力給予肯定，更是突顯海洋環境永續價值，未來仍將嚴加查緝非法漁撈行為，並透過平台聯繫會議統合資源，擴大海洋保育成效。

海巡署 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖望安海龜故鄉 野放綠蠵龜重返大海

澎湖縣府推優鮮認證水產品 年創逾5千萬元產值

澎湖高中職生每學期助學1萬 陳光復：明年2月起發放

澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯！人氣必買商品曝光　期間限定滿額送限量「黃麻購物袋」

相關新聞

交友軟體遇「無國界醫生」被騙800萬 受害女：想約見面就失聯

花蓮縣警局積極打詐，今年至10月已破獲17個詐欺集團、攔阻140件詐騙案，也持續透過活動、宣講建立民眾識詐能力，今天邀請...

高雄透天厝惡火奪5命！屋主妻搶救今宣告不治 疑電動自行車充電釀災

高雄市三民區鼎中路某社區內一棟透天厝7日凌晨發生大火，造成屋主董姓男子以及董男胞兄、董妻乾姊許女以及17歲兒子命喪火窟，...

台中男騎腳踏車摔落水溝亡 頭部竟見「10公分撕裂傷」警查死因

台中賴姓男子今天騎腳踏車經過外埔區，疑不慎摔落水溝，被發現時已死亡，警方初步調查，排除外力介入，正調查他摔落水溝原因中。

想聊天無人理…台東校園傳4生遭噴辣椒水 警徒步入校了解狀況

台東一所高職學校今天下午4點，傳出有學生亂噴辣椒水，造成3男1女共4名學生被噴到臉部，不適送醫。警方據報入校帶走1名休學...

澎湖東北季風狂吹 馬公分局不畏寒風挺進市場宣導防詐

澎湖冬季刮起東北季風，詐騙集團不怕冷，刑事局「打詐儀表板」統計，昨縣民單日受詐財損金額仍有143萬餘元，澎湖縣警局馬公警...

檢舉海上違常目標 海巡署祭重賞獎金最高20萬元

海巡署表示，因應海上日益頻繁異常活動與潛在威脅，推動高額檢舉獎金，若主動協助海巡偵防工作，每案最高新台幣5萬元；海域、海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。