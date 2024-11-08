檢舉海上違常目標 海巡署祭重賞獎金最高20萬元

海巡署表示，因應海上日益頻繁異常活動與潛在威脅，推動高額檢舉獎金，若主動協助海巡偵防工作，每案最高新台幣5萬元；海域、海岸檢舉而查獲案件，每案獎金最高20萬元。

海洋委員會海巡署今天發布新聞資料指出，為維護國家安全及社會治安，除持續強化勤務作為，提升科技裝備，因海巡人力有限、海上民力無窮，祭出高額獎金制度，鼓勵民眾積極通報海上不法活動。

海巡署表示，無論漁民、釣客或常接觸海域活動民眾，只要發現可疑海上目標，立即撥海巡118免費報案專線，均有機會獲得豐厚獎金。

其中，檢舉偷渡犯的獎金，中國籍每名新台幣5萬元、台灣籍或外國籍每名1萬元、逃犯籍現行犯每名3000元，協助破獲殺人縱火及挾持等其他刑事案件，每案獎金3000元至20萬元。

此外，民眾若主動協助海巡偵防，每案最高新台幣5萬元，包含通報及協助蒐證外國與中國軍潛艦、公務船、科研船及20噸級以下異常目標進入台海域，經查屬實，每案3000元；提供海域、海岸走私偷渡犯罪線索，對案件偵辦確有助益，每案最高5萬元。