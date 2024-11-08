高雄透天厝惡火奪5命！屋主妻搶救今宣告不治 疑電動自行車充電釀災
高雄市三民區鼎中路某社區內一棟透天厝7日凌晨發生大火，造成屋主董姓男子以及董男胞兄、董妻乾姊許女以及17歲兒子命喪火窟，董男的王姓妻子重傷，雖經院方搶救，今天下午1時40分許仍宣告不治，火警共造成5人不幸死亡。
檢、警、消人員前天白天重回火警現場勘驗，初步推斷起火點在一樓電動自行車位置，是否充電不慎釀意外，待消防局火調鑑定釐清。
警方調查，61歲董男承租該3樓透天厝10多年，與55歲王姓妻子、17歲兒子，及72歲胞兄、61歲董妻乾姊許女共5人同住；董男為水電工，兒子當學徒，父子倆一起工作，妻子則在環保局清潔隊任職，生活單純。
7日凌晨零時許，附近鄰居聽到董家一樓傳出「碰」的聲響，沒多久見濃煙從董家鐵捲門底部竄出，立即通報消防局。
消防隊抵達時火勢已往二、三樓延燒，期間傳出陣陣爆炸聲響，熊熊火光竄出，消防人員一邊救火一邊救人，先從2樓房間救出董男夫妻，兩人均嗆傷、燒燙傷當場失去意識，雙雙送醫後董男宣告不治，妻子則在高雄榮總進行搶救。
消防員於凌晨近2時將火勢撲滅，隨後搜索火場，在3樓房間，發現有3人分別倒臥床邊，其中董男胞兄和許女燒成焦屍，嚴重碳化，董男兒子送醫也不治。
親友說，董男疼妻且為人海派，夫妻很少爭執，常有好友到董家小聚。董妻在環保局任職10多年，工作認真，去年曾糾正違規民眾，遭對方從垃圾車上拉下來摔斷腿，休息3個月後重回崗位，但行動不便，轉調資源回收分類工作。沒想到，董妻也因傷重不治，追隨丈夫和兒子，一場火造成5人死亡慘劇。
根據警、消調查，火災發生時屋內一樓停放一輛電動自行車和一輛機車，另有神明桌擺放多尊神明；檢警勘驗，根據跡證推斷起火點應在靠近一樓鐵捲門處，也就是機車和電動自行車停放處，均燒到剩骨架，初判電動自行車起火可能性大，暫排除人為因素，待鑑定報告釐清。
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