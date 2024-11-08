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男遇假投資被騙195萬 險再遭詐終清醒配合抓車手

中央社／ 南投縣8日電

劉姓男子認識1名女網友，劉男「暈船」應邀投資珠寶，3次交出195萬元，近日要陸續再領244萬元，銀行人員、員警聯手勸阻2次終於讓劉男清醒，並配合警方查獲2名面交取款車手

南投縣警察局草屯分局今天表示，劉姓男子透過交友軟體認識女網友，對方經常與劉男聊天、主動噓寒問暖，雙方互動頻繁，不久女網友就假冒知名珠寶公司名義，邀劉男投資翡翠生意，劉男沒有起疑，10月間與假珠寶公司專員完成3次面交，損失新台幣195萬元。

劉男11月1日前往台灣土地銀行草屯分行欲領200萬元加碼投資，行員察覺有異，通報草屯分局中正派出所警員到場，員警了解後，告知劉男遇典型投資詐騙，因此積極勸阻，劉男當時放棄提款離開銀行，但仍不相信員警說法而拒絕透露進一步資訊，且說詞前後不一。

草屯分局表示，員警擔心劉男繼續被騙，除聯繫家屬關懷，也成立專案小組調閱監視器，查知先前取款車手交通工具；劉男近日又前往銀行欲提款44萬元，行員發現又是劉男，再次通報警方，員警到場勸說，終於成功讓劉男相信遇到詐騙，並答應配合抓取款車手。

草屯分局指出，查獲2名車手、犯罪所得9萬元、被害人贓款44萬1000元、假冒珠寶公司收據5張、2部工作手機等證物，全案詢問後依涉犯刑法詐欺、洗錢防制法移送南投地方檢察署偵辦；呼籲民眾，詐騙集團善於利用關懷取得信任與喜歡，再以投資名義騙錢。

南投縣政府警察局草屯分局。圖／本報資料照
南投縣政府警察局草屯分局。圖／本報資料照

南投縣 珠寶 詐騙集團 車手

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