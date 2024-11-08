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蘭陽溪上游藏隱密盜伐點 保七總隊用這招抓幕後山老鼠

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子年初被保七總隊查獲，違法載運價值36萬元的蘭陽溪上游盜伐的紅檜珍貴林木，趁風大雨大的颱風天載下山，被攔查辯稱是「撿來的漂流木」，警方用「拓模」等方式偵查，認定載運下山的紅檜鋸切面，跟蘭陽溪上游的被盜伐的相同，日前再循線找到真正盜伐的犯嫌魏姓男子，警詢後依森林法函送法辦。

保七總隊第四大隊今年初與宜蘭縣三星分局、農業部林業及自然保育署宜蘭分署合作，在宜蘭縣蘭陽溪床當場查獲李男（38歲）違法載運滯留在溪床的台灣一級貴重木紅檜，當下依法移送法辦。

李男辯稱，這是漂流木，僅涉犯侵占罪，但員警一看就知道不對，調查後突破他心防，確認他被雇用以5000元為代價，幫忙把上游盜伐的紅檜木，在溪床載下山，於是成立專案小組偵辦。

保七總隊等單位發現真正的盜伐點十分隱密，還沒有被警方查獲過，經數月偵辦，日前終於在蘭陽溪上游、太平事業區林班地內找到盜伐點，更幸運的是，還找到當初遭鋸切的台灣一級貴重木紅檜。

保七總隊為了證明當初李男載送的就是同一個檜木，透過「拓模」方式比對，果然是同一個，同時在現場的飲料罐，找到主嫌魏男（47歲）的DNA，經指認後確定，他就是盜伐主嫌，通知到案後，警詢後依違反森林法函送法辦。

保七總隊指出，魏男以汽動鏈鋸鋸切，為規避森林法重罪，將其中一截盜伐紅檜載往蘭陽溪床非屬林班地之範疇藏放，總計被害的一級貴重木重量達2169公斤，價值達36萬1587元；查獲的紅檜，將移交所有人機關農業部林業及自然保育署宜蘭分署保管。

保七總隊說，違法竊取國有林地內滯留木，已觸犯森林法第50、52條罪嫌，可處1年至7年有期徒刑，併科100萬至2000萬罰金，籲請民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。

蘭陽溪河床擺放遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
蘭陽溪河床擺放遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
蘭陽溪河床擺放遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
蘭陽溪河床擺放遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
保七總隊用「拓模」方式比對遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
保七總隊用「拓模」方式比對遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
保七總隊用「拓模」方式比對遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
保七總隊用「拓模」方式比對遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
保七總隊用「拓模」方式比對遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝
保七總隊用「拓模」方式比對遭盜採的紅檜漂流木。記者翁至成／翻攝

宜蘭 漂流木 蘭陽溪 農業部

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