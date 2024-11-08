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高雄66歲婦墜12樓身亡 丈夫、兒子聞噩耗急返家悲痛認屍
高雄市66歲陳姓婦人今天下午1時55分許從大豐二路住家大樓12樓墜樓，人撞及大樓外人行道，當場頭破血流，巨大撞擊聲響嚇壞路人報警；警消趕抵，發現陳婦已明顯死亡，陳的丈夫與兒子聞噩耗趕回家，見陳已成冰冷遺體，悲痛認屍。
據了解，陳婦近日情緒不佳，今天下午墜樓時，家裡無人在家，陳從住家12樓墜落大樓外的人行道上，當場頭破血流身亡；經救護人員到場判斷已無生命跡象，初步勘驗現場無打鬥痕跡及外力介入跡象。
警方聯繫陳婦的丈夫和兒子到場，父子兩人悲痛認屍，兩人對陳婦的死亡原因沒意見；警方將報請檢察官相驗，釐清死因。
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