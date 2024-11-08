國3碧潭隧道南向聯結車翻覆致大塞車 拖吊後恢復全線通車

國道公路警察局今天表示，國道3南向碧潭隧道內，中午有1輛聯結車翻覆，出動大型拖吊車輛救援，排除障礙後，全線於下午3時38分恢復全線通車。

國道公路警察局表示，今天接近11時30分許據報，一輛聯結車不明原因在國道3南向碧潭隧道內自撞翻覆，造成全線封閉。高公局北區交控中心透過電子看板螢幕，疏導車輛提前下交流道。

碧潭隧道內一度因聯結車翻覆，全線大塞車。疏導清空後，全面展開拖吊作業，警方說，大型拖吊車於下午2時30分許到達現場。

依據即時影像監控，由於聯結車的車頭側翻，拖吊車先將車頭拖正歸位，陸續於下午3時30分將貨櫃調上聯結車，隨後脫離現場。高公局工務單位也立即清理散落車道上的雜物與油漬，並清出2個車道。