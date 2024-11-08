10月才死亡車禍 台中中鹿客運闖紅燈險撞機車

台中市中鹿汽車客運股份有限公司10月才發生死亡車禍，但1輛中鹿客運公車昨天在台中烏日區路口闖紅燈，差點撞上機車騎士。警方表示，將依法開單告發，最重可罰新台幣5400元。

中鹿客運公車10月17日在烏日撞上疑逆向機車，造成機車騎士死亡。

有網友在影音頻道YouTube放上影片表示，中鹿客運昨天闖紅燈，差點撞上機車停等區的機車騎士，畫面中可見公車無視紅燈號誌直接闖越。

台中市政府警察局烏日分局今天表示，根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰，已依規定製單舉發。

中鹿客運告訴中央社記者，如果警方查證屬實，將調閱行車影像，依規定懲處駕駛，召回教育訓練後調班，對交通違規零容忍、絕不寬貸。