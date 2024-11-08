快訊

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

疑非輕生！1世代連恩潘恩墜樓亡「解剖結果出爐」 3涉案人士遭起訴

10月才死亡車禍 台中中鹿客運闖紅燈險撞機車

中央社／ 台中8日電

台中市中鹿汽車客運股份有限公司10月才發生死亡車禍，但1輛中鹿客運公車昨天在台中烏日區路口闖紅燈，差點撞上機車騎士。警方表示，將依法開單告發，最重可罰新台幣5400元。

中鹿客運公車10月17日在烏日撞上疑逆向機車，造成機車騎士死亡。

有網友在影音頻道YouTube放上影片表示，中鹿客運昨天闖紅燈，差點撞上機車停等區的機車騎士，畫面中可見公車無視紅燈號誌直接闖越。

台中市政府警察局烏日分局今天表示，根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰，已依規定製單舉發。

中鹿客運告訴中央社記者，如果警方查證屬實，將調閱行車影像，依規定懲處駕駛，召回教育訓練後調班，對交通違規零容忍、絕不寬貸。

巨業交通股份有限公司305號公車9月22日行經台中中區宮原眼科前路口，撞到走在斑馬線上2名東海大學女學生，造成1死1傷。事故發生後，各界檢視大客車行車及行人安全環境，警方也加強大客車執法。

台中市1輛中鹿客運公車昨天在台中烏日區路口闖紅燈，差點撞上機車騎士。警方表示，將依法開單告發，最重可罰新台幣5400元。圖／AI生成
台中市1輛中鹿客運公車昨天在台中烏日區路口闖紅燈，差點撞上機車騎士。警方表示，將依法開單告發，最重可罰新台幣5400元。圖／AI生成

公車 台中市 機車騎士 紅燈

延伸閱讀

影／北巿8旬翁騎電動自行車闖紅燈 計程車疑「視線死角」狠撞

導正闖紅燈不良習慣　屏東警3天開出1772張罰單！

屏東縣闖紅燈較112年大減 3天專案取締1772件

影／畫面曝光！男騎士闖紅燈攔腰撞上公車 全身多處傷送醫

相關新聞

國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉嚴重回堵

國道3號南下28.5公里今天上午11時30分，在碧潭隧道路段發生貨櫃車翻覆意外，目前三線道全部受阻路段，導致南下3線車道...

10月才死亡車禍 台中中鹿客運闖紅燈險撞機車

台中市中鹿汽車客運股份有限公司10月才發生死亡車禍，但1輛中鹿客運公車昨天在台中烏日區路口闖紅燈，差點撞上機車騎士。警方...

影／北巿8旬翁騎電動自行車闖紅燈 計程車疑「視線死角」狠撞

85歲鄭姓老翁昨天晚上騎電動輔助自行車，行經北巿中山北路一段及北平東路口，闖紅燈過馬路，遭綠燈直行的多元計程車撞上。鄭翁...

台中台灣大道商旅驚傳命案 女住客未退房在房內死亡

台中市中區台灣大道1間商務旅館今中午1點多傳出命案，商旅人員見29歲蘇姓女住客退房時間還沒出門，查看才驚見她於房內死亡。

阿公阿嬤電動代步車肇事率高 台東警今年14起...將全面抓違規

台東縣警察局統計今年已發生14起電動代步車交通事故案件，研析原因都為不遵守交通規則導致，因此，警方即日起將全面取締路上不...

影／台南爐碴27萬噸未清...表面水呈強鹼 今會勘採樣送檢

台南市環境保護聯盟等環保團體質疑台南學甲不法掩埋爐碴至今仍有超過27萬噸未清除，立委陳昭姿今天召集環境管理署、台南市環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。