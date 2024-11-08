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桃園大坑溪成泡泡河...洗衣業者偷排廢水 最高恐罰2千萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園環保局昨接獲民眾陳情，指龜山區大坑溪出現大量泡沫，經人員循線追查，發現上游2家洗衣業者未依規定排放廢水，不僅pH超過9.0，水溫也高達攝氏77.2度，嚴重影響河川生態，已依水汙法告發違規，後續將視汙染情節與工廠規模決定裁罰金額。

環保局表示，稽查人員昨接獲龜山區南祥橋下游出現大量白色泡沫，隨即與當地里長游建忠現勘，由於到現場時泡沫已消散許多，時間也近傍晚，最後摸黑循線才查到是上游「欣沂股份有限公司」與「潔新洗衣事業有限公司」違規，前者大門口廢水測得pH值9.6，後者雖然pH值合乎規定，但水溫高達攝氏77.2度。

環保局指出，欣沂廢水pH值超過放流水pH值6到9範圍，違反水汙法第30條規定，依法可以處3萬元到3百萬元不等罰金。潔新廢水顏色呈白灰色，是鍋爐廢水，而該公司未取得鍋爐廢水排放許可，情節較嚴重，違反水汙法第14條規定，可處6萬到2千萬元罰金；目前2間公司違規態樣均已告發，後續將是工廠規模和情節輕重決定裁罰金額。

桃園市環保局昨接獲龜山區大坑溪有大量泡泡，循線追查是上游2家洗衣業者偷排廢水，其中1家無鍋爐廢水排放許可直接偷排，最高恐面臨2千萬元罰金。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局昨接獲龜山區大坑溪有大量泡泡，循線追查是上游2家洗衣業者偷排廢水，其中1家無鍋爐廢水排放許可直接偷排，最高恐面臨2千萬元罰金。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局昨接獲龜山區大坑溪有大量泡泡，循線追查是上游2家洗衣業者偷排廢水，其中1家無鍋爐廢水排放許可直接偷排，最高恐面臨2千萬元罰金。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局昨接獲龜山區大坑溪有大量泡泡，循線追查是上游2家洗衣業者偷排廢水，其中1家無鍋爐廢水排放許可直接偷排，最高恐面臨2千萬元罰金。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局昨接獲龜山區大坑溪有大量泡泡，循線追查是上游2家洗衣業者偷排廢水，其中1家無鍋爐廢水排放許可直接偷排，最高恐面臨2千萬元罰金。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局昨接獲龜山區大坑溪有大量泡泡，循線追查是上游2家洗衣業者偷排廢水，其中1家無鍋爐廢水排放許可直接偷排，最高恐面臨2千萬元罰金。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局昨接獲龜山區大坑溪有大量泡泡，循線追查是上游2家洗衣業者偷排廢水，其中1家無鍋爐廢水排放許可直接偷排，最高恐面臨2千萬元罰金。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局昨接獲龜山區大坑溪有大量泡泡，循線追查是上游2家洗衣業者偷排廢水，其中1家無鍋爐廢水排放許可直接偷排，最高恐面臨2千萬元罰金。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局

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