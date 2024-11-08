影／失聯乾女兒邀她加LINE代操投資 警銀阻詐：已列警示帳戶

台中一名婦人突然接到失聯乾女兒訊息，要求「親愛的乾媽加個LINE」，再邀投股代操獲利12倍，婦人到銀行要匯51萬元，行員查出帳戶有異報警。員警到場查證後向婦人說，該帳戶已列警示帳戶，婦人才驚覺自己遇到假的乾女兒。

台中市清水區陳姓婦人本月5日上午至清水區某銀行欲匯款51萬元，行員仔細檢視對方帳戶發現，帳戶先前久未使用，最近金流卻異常頻繁，每筆匯入後，快速提領一空，懷疑是「洗錢」帳戶。陳婦一開始表示51萬是要幫「女兒」匯款給廠商，行員想聯繫其「女兒」查證真偽，陳婦卻表示「女兒」電話聯繫不上，行員直覺不對勁，通報警方到場協助了解。

中市清水警分局清水派出所巡佐周義偕、警員吳彥融趕赴銀行，陳婦才表示是「乾女兒」長期住台北且久未見面，電話換過但現在也打不通，最近突然用LINE在聯繫她，員警懷疑「乾女兒」LINE遭盜用，再查證與「乾女兒」先前的通訊內容發現，對方一開始以「親愛的乾媽加個LINE」，並稱陳婦為「乾媽」每天虛寒問暖，但對話中一直不斷有投資訊息並勸誘「乾媽」匯款投資，研判遇到「假投資」詐騙。

陳婦說，今年8月起就與「乾女兒」共同投資股票，並陸續將29萬匯到對方指定帳戶，給投資公司代操，亦曾取回4萬元，目前以25萬元投資，獲利約280多萬元，但因出金要手續費18%，所以要匯款51萬繳交股票「獲利手續費」，警方深入查證先前所匯帳戶，長嘆一口氣「唉！該帳戶已通報為警示帳戶，確認為詐騙案件」，陳婦臉色一變恍然大悟說，竟是假的「乾女兒」在詐騙，警方希望將對方封鎖加刪除不要再連絡，以免再度遭詐騙。