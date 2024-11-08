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國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉 駕駛送醫飄酒味

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市國道3號南下28.9公里處碧潭隧道路段，今天上午發生1輛貨櫃車翻覆事故，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事，警詢後將依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

國道警察第九大隊今天上午11時30分獲報，國3南向28.9公里在碧潭隧道內，發生貨櫃車不明原因自撞後翻覆，造成全線3線車道無法通行，高公局北區交控CMS字幕引導南下車輛由木柵交流道先行下交流道，國九隊並派遣巡邏車至新店交流道南下車道入口進行控管車流，同時聯絡新店警分局派員於新店交流道連接平面道路協助交管車輛。

據了解，肇事貨櫃車駕駛陳姓男子（39歲）身上有酒味，疑似有酒後駕車情事，事故發生後有頭暈不適等症狀，在員警戒護下送往北市萬芳醫院就醫。國道警方表示，確實肇事原因尚待釐清，警詢後將依公共危險罪嫌送辦，貨櫃車目前需等大型拖吊車協助拖吊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段，今天上午11時許發生貨櫃車翻覆，導致全線封閉，貨櫃車駕駛陳姓男子身上有酒味，疑似酒駕肇事。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外，至目前下午1時許仍全線封閉，等大型拖吊車協助拖吊排除。記者王長鼎／翻攝
新北市國道3號南下碧潭隧道路段今天上午發生貨櫃車翻覆意外，至目前下午1時許仍全線封閉，等大型拖吊車協助拖吊排除。記者王長鼎／翻攝

國道 貨櫃

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