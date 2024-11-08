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金門貨車運送高粱沿路灑 警方祭重罰1萬8

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

昨天有貨車行經后沙鎮南宮前路段，不慎掉落車上高粱，好在即時發現，金寧鄉公所也派出清潔隊員清理現場，才未釀禍，金門縣警局金城分局今天表示，已當場開出1萬8的罰單，讓駕駛超懊惱。

每年的9月到11月是金門高粱成熟期，一望無際的紅高粱田，相當賞心悅目，也常會吸引遊客搶拍。但採收下來的高粱如果不慎掉落路面，可能就成為馬路上的危險因子。

金城分局昨天下午4時10分許，接獲民眾報案，指金寧鄉后沙鎮南宮前路段有高粱掉落於路面，如果有機車經過，可能會因為路滑發生事故。

金寧分駐所派員趕赴現場發現，發現是蔡姓男子駕駛小貨車沿瓊安路由安岐往瓊林方向行駛，在后沙鎮南宮前路段因路面上下坡的跳動，貨車鐵浪板脫落，導致車上收割好的高粱掉落，且是沿途掉落，遠遠看還以為是在曬高粱。

據了解，沿路散落的高粱幾乎掩蓋了一半的馬路，現場的情形引起路過民眾的關注，路過的民眾看到都覺得很危險，有民眾就說，在過去的農業社會裡，高粱的收成、脫殼需要大量的人力，當時許多農友總在道路上鋪滿高粱穗，待車輛高速行駛過，輾壓讓高粱粒脫穗，但這種場景也是不少機車族的惡夢，偶而會聽說有機車行經，因為壓到高粱而滑倒，險象環生。

警方表示，所幸未造成經過人員車輛的交通事故，現場經員警協助指揮引導車流，與金寧鄉公所同時派清潔隊員清理現場，駕駛也在現場協助清理路面高粱，很快就將高粱清理乾淨。警方也當場開出1萬8的罰單，讓駕駛超後悔。

金城分局表示，依照道路交通管理處罰條例第30條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，最重可罰1萬8千元，而若因掉落物致人受傷吊扣一年駕照，致人死亡則吊銷駕照。警方也呼籲，車輛有貨物上車載運時，應依規定將車上貨物綑綁牢固，千萬不要便宜行事，避免憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門后沙鎮南宮前路段昨天有高梁掉落路面，幾乎掩蓋了一半路，金寧鄉公所清潔隊與闖禍的駕駛都在場協助清理。圖／民眾提供
金門后沙鎮南宮前路段昨天有高梁掉落路面，幾乎掩蓋了一半路，金寧鄉公所清潔隊與闖禍的駕駛都在場協助清理。圖／民眾提供
每年的9月到11月是金門高粱成熟期，昨天卻在金門后沙鎮南宮前路段發生貨車掉落高梁事故，警方協助指揮交通。圖／民眾提供
每年的9月到11月是金門高粱成熟期，昨天卻在金門后沙鎮南宮前路段發生貨車掉落高梁事故，警方協助指揮交通。圖／民眾提供

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