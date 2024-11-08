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雙11將至物流業超時工作 新北3年開罰40件

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

雙11購物節將至，各大電商平台推出眾多促銷活動，也將吸引大量訂單，新北市近3年針對物流業者展開489場次專案檢查，累計開罰40件，以出勤紀錄未詳實記載出勤情形、加班費不足、超時工作、連續出勤逾6日未給例假等最常見，總罰鍰金額達177萬元，提醒物流業者勿以身試法。

勞工局長陳瑞嘉指出強調，歲末年終的物流旺季，業者不應該以訂單壓力或人力不足為由，讓勞工超時工作，犧牲休假、休息權益，並應在勞工加班後足額給付加班費。

陳瑞嘉說，勞檢處事後也將專案檢查，若發現雇主有違反工時、休假及休息等規定，依勞基法得各處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，重複違反也會加重處罰，並公布名稱及負責人姓名等資訊。

勞工局提醒物流業者，應適時調配人力，以免駕駛陷入超時工作或過勞的情形，勞工局也將專案檢查，呼籲雇主遵守法令規定，切勿心存僥倖。

雙11將至物流業超時工作，新北3年開罰40件。圖／新北市勞工局提供
雙11將至物流業超時工作，新北3年開罰40件。圖／新北市勞工局提供

加班費 勞工局 物流

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