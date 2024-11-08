聽新聞
0:00 / 0:00
國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉嚴重回堵
國道3號南下28.5公里今天上午11時30分，在碧潭隧道路段發生貨櫃車翻覆意外，目前三線道全部受阻路段，導致南下3線車道全線封閉，由國道警察處理中，貨櫃車司機自行脫困送醫治療。
新北市消防局今天上午11時30分獲報，國道3號南下28.5公里，在碧潭隧道路段發生一起嚴重車禍，一輛貨櫃車因不明原因翻覆，整輛車橫躺車道上，造成南下路段全線封閉。
警消獲報後已趕赴現場處理，車上駕駛男性約40多歲已自行脫困，身上有多處擦傷，由救護車送新店慈濟醫院救治，目前三線道全部受阻，至於詳細車禍發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。
高速公路局表示，針對該起事故暫時封閉碧潭及新店隧道，請用路人提前從新店交流道駛出高速公路改道行駛。
高公局北分局表示，該起交通事故目前由國道警察第9大隊與高公局北分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前成立緊急應變小組積極處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言